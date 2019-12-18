【2020台灣大選】有意選後領銜泛藍共主？　郭台銘：選後再問

台灣政壇除了高度關注2020年台灣總統暨立委選舉戰況外，近來台灣輿論也關注起鴻海創辦人郭台銘在選後與國民黨的角色。有記者詢問，郭是否將成「泛藍共主」，郭台銘於12月17日表示，這問題2020年1月11日再問好不好？但他也說，「國民黨自己都不自立自強要怎麼辦？」

郭台銘（右二）與其子弟兵劉宥彤（左一）、蔡沁瑜（左二）。（郭台銘辦公室提供）

針對國民黨的選後改造議題，郭台銘表示，國民黨的問題不是幫他們改造才行，直言「一個雞蛋要從外部打破，就是一個雞蛋，若一個雞蛋能夠從裏面打破，它就可以重生」，因此郭台銘認為國民黨一定要置於死地而後生。

至於是否有意願參選選後的國民黨黨主席，郭台銘表示，他無法說有興趣，因為現在不是國民黨黨員，但郭也透露，當他訪美前，他曾與前立法院院長王金平通電話，曾力勸王金平參選下任國民黨黨主席，只是王無意參選。

另一方面，台北市議員、民進黨立委參選人高嘉瑜先是於17日與親民黨不分區候選人、永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜開直播吃早餐，爾後在自己臉書上PO了與郭台銘的合照，高嘉瑜稱她在這場2020年立委選戰與不同盟友形成「非韓陣線」，認定這次台北市港湖區域立委選舉「就是挺韓與非韓陣營的對決！」

民進黨市議員高嘉瑜與郭台銘會面併合照。（@高嘉瑜Facebook提供）

對此，郭台銘在受訪時表示，高嘉瑜是柯文哲介紹來的，並稱民進黨中，柯最挺的就是高嘉瑜，而當時高嘉瑜來送他書，也向他說不少自己的從政理念， 「很多理念跟我很契合」，但他已經忘記見面日期了，只想起來當時高嘉瑜稱她快被民進黨開除，記者續問與高嘉瑜的會面是否傷及同選區國民黨現任立委李彥秀選情，郭台銘則表示，他那個時候他根本沒有考慮到這些問題。