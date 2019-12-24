【2020台灣大選】郭台銘稱棄選對不起柯文哲　柯：小事情

儘管台北市長柯文哲本人並未親自投身2020年總統大選，但身兼台灣民眾黨黨主席的他，依舊是台灣媒體寵兒，任何的政治行動依然洞見觀瞻。 近日台灣媒體接連報道，柯文哲或將於近日南下高雄，以記者會形式續戰現任台總統府秘書長陳菊主政高雄時的市府財政問題，台媒《中央社》當地時間12月24日再披露，柯文哲將於12月30日起向北市府請假，替台灣民眾黨全台輔選。

據《中央社》引述台灣民眾黨發言人林珍羽的說法，該黨將於12月28日展開全台大車隊掃街活動，柯文哲也將在各定點發表談話，除了爭取選民認同，也將針對台灣各地問題進行分析，提出改善方法。

柯文哲近日出席高雄白色耶誕電音嘉年華，並與所有參加者合影。（台灣民眾黨提供）

綜觀台灣民眾黨在本屆大選的終極目標，無疑是要極大化在台灣立法院的席次，尤其是獲取政黨選票。根據台媒《蘋果日報》12月23日公布的最新民調，民眾黨在不分區政黨票獲得8.4%的支持，為了在選前催出最大量的選票，柯文哲與民眾黨亦於12月23日晚間「給台灣民眾的心內話」影片，該影片結合4個不同時間點的柯文哲，闡述柯文哲過去5年的從政心路歷程，喊話台灣人民「台灣重開機」，支持台灣民眾黨前進立法院。

至於先前棄選2020年總統大選的鴻海創辦人郭台銘，12月23日接受電視政論節目專訪時首度坦承，後悔沒有堅持參選2020年總統，更稱對不起台北市長柯文哲及其母。對此，柯文哲於24日受訪時淡然表示，登記時間已經過了，後悔也沒有用，但安慰郭台銘「這小事情」，無須擔心他與柯文哲母親對郭台銘的想法。

但針對郭台銘謂台灣民眾黨或將成為柯文哲在追求2024年總統路上的障礙，柯文哲則回應，稱屆時立委跟總統「分開投票」有點困難，「的確變成包袱」，因為以投票行為來說， 「一般投票行為會合在一起，（要）分開投票技術上比較困難」。

雖然柯文哲不諱言同時維持民眾黨生存與他未來的政治前途是一件難事，但柯文哲不改其慣有的基調，認為2024年的事情，還是等2020年選完再說，甚至可以等他2022年卸任台北市長再來想都可以。至於近來與郭台銘政治結盟色彩濃厚的親民黨，是否將成為民眾黨的競逐對手？柯文哲僅淡然表示，等選完再說吧。