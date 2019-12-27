「零工經濟」當道　台灣經濟繁榮背後的數據迷思

2015年，美國皮尤研究中心（Pew Research Center）發佈報告，針對全球111國自2001年至2011年這十年間的收入增長進行調查，指出在台灣有九成民眾收入為中產以上等級，「可說幾乎沒有窮人」。

2019年5月，美國戰略與國際研究中心（CSIS）發表一篇文章，指出在中產階級佔人口比例的統計圖表中，亞洲表現最好的是台灣，沒有極貧，低收入者也相當少，中產階級超過60%，加上富裕人口占整體社會約99%。

共享經濟平台興起，共享經濟一詞也包含着零工經濟的意涵在內。 （多維新聞網）

倘若根據前述兩間美國智庫的報告，台灣看起來確實是「經濟景氣繁榮」。

一般而言，研究者會將每日生活費分成五種等級：貧窮，每日生活費2美元以下；中產階級，每日生活費10至20美元；中高收入，每日生活費20至50美元；高收入，每日生活費50美元以上。若以台灣現行最低薪資新台幣23,100元、一個月30天計算，在不考慮儲蓄、房租、償債等支出的情況下，台灣每日生活費約是新台幣770元，折合美元約25.55元，已位列中高收入，是比中產階級還要好的情況。

2016年4月14日，人們在美國洛杉磯市中心參加遊行。 當日，數千名工人在美國洛杉磯市中心參加示威遊行，抗議過低的工資水平，要求全國範圍內的最低工資標準上調至每小時15美元。（新華社）

那麼，令人不禁想問，橫掃全球的「零工經濟」（Gig Economy）風潮為何同樣在台灣流行？問題的癥結點恐怕不在於物價，而是房租以及終生望不見買房希望的高房價。

台灣行政院每年公布年薪資成長率、平均薪資成長率、人均GDP成長率等等，單論數據層面的話，台灣人確實沒有過得比較差，根據美國皮尤研究中心跟CSIS智庫的報告亦是如此。但是，如果輔以廣大租房族的房租、水電開銷，一同綜合檢視的話（台灣租屋族約有300萬人），台北市平均月租是新台幣10,392元，且必須視台北市不同地區暨房型而有所增加，細算後不難發現最低薪資23,100元根本是入不敷出，更遑論能不能支撐房價負擔。

試問，台灣領最低薪資的青年朋友在扣除完房租、各種開銷後，有誰的每日生活費可以落在25.55美元？青年貧困現象便是由此而來。

青年普遍面臨低薪問題，對未來的茫然油然而生。 （多維新聞網）

此外，「零工經濟」的出現不僅是一種如樂觀的經濟學家所稱的新型經濟型態──一種人人可同時當老闆也是員工，善用時間、閒置資產與高端專業技能的經濟型態，它出現的另一層社會意義是：反映出就業環境、薪資停滯等等的經濟惡化情況。更甚者是「零工經濟」之於坐領低薪的青年，是一種能稍稍平衡收支的經濟型態，又可能在青年屆臨30歲或35歲薪資天花板時，成為另一份重要的收入來源。由此可知，現行的經濟指標、統計等等，不見得能真實反映出實際的經濟情況。

純論經濟表現數據的話，反而會陷入「數據迷思」。這個迷思在於，須知台灣領最低薪資的勞工多為從事高取代性、不需高度專業技能、高工時、低報酬工作的勞工，這部分不全然可以反映在數據上，例如台灣中小企業常見的行政助理、大部分的服務業工作等皆屬之。故台灣施政者若只論薪資面、數據面，而不思考如何幫助勞工提升技能，或者是幫助勞工獲取專業技能，政策效果必然相當有限，因為低薪與否的關鍵是在手上有沒有「生財工具」（即專業技能）。

經濟合作暨發展組織（OECD）於2019年4月曾發表過報告，指出OECD國家的中產階級呈現萎縮，造成之原因為「生活成本上升」（物價上漲）、「收入不及支出」（低薪問題）、「技能門坎提高」（基礎技能與高端技能的落差）等，讓「千禧世代」（1980至1990年出生的世代）越來越難以「實質」躋身中產階級──這才是現實。

綜上所述，研究者也好，施政者也罷，數據都只是輔助。與其迷信數據，不如實際走訪各產業，了解癥結所在，才能對症下藥。特別是台灣2020年總統大選在即，三組候選人已經歷兩場政見發表會，當中都不約而同聚焦於台灣經濟發展的現況，卻有着天差地遠的解讀。這樣看來，擺脱數據迷思，或許是未來台灣執政者不可避免的要務。