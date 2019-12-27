台男帶「台式熱狗」到K房慶生被笑窮酸　嬲爆當眾開槍射傷好友

慶生會變成槍擊案！在台灣，台中市一名朱姓男子26日凌晨與劉姓友人到KTV慶生，期間雙方發生爭執，朱男突拿出改裝手槍，向劉男的胸部開槍。一名侍應生試圖攔阻，被子彈劃傷耳朵，劉男則胸部中槍命危，延至當日下午脫離險境。 朱男事後被警方拘捕，調查顯示，朱男掏槍射殺好友的動機，竟然是因為兩條「大腸包小腸」（台式熱狗）。

台中市發生槍擊案的KTV。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，台中警方凌晨2時許接獲接獲通報，民生路上一處大樓傳出槍響，現場2人濺血受傷。當警員趕抵現場時，發現劉男右胸膛中彈，衣服上染滿鮮血，已經意識不清，旋即將他送往醫院搶救；而另一名傷者則是酒店KTV的侍應生，當下見到朱男掏槍擊發後，奮勇上前奪槍，並與朱展開肉身搏鬥，過程中遭到子彈驚險擦過右頸濺出血花，所幸意識清楚，治療後並無大礙。

警方火速到場並壓制逮捕涉嫌開槍的疑犯朱男。（聯合新聞網）

據了解，當日是44歲的朱男過生日，因此邀約三五好友到酒店KTV慶生，但當時朱男遍尋不著下酒菜，因此自行外出買了「大腸包小腸」，不料再度返回包廂時，卻因買的份量不夠現場10多人分食，劉男因而出言相激「一股窮酸氣」，朱男為此暴怒，在包廂裏與劉男發生爭執衝突，「你知道我的狀況，還讓我漏氣，這樣你很高興？」朱男一氣之下，先離開現場，之後折返KTV，隨即拔槍射擊劉男。

報道稱，警方到場後立即把朱男制服逮捕，但他一直醉酒到中午才偵訊，初步坦承持槍傷人，但沒有殺人的想法。但警方最終依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例將他移送法辦。

（ETtoday新聞雲/聯合報）