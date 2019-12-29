【2020台灣大選】美國的兩岸焦慮　誰真正害怕失去台灣

2020年台灣總統大選前夕，台灣政壇紛紛擾擾，來自美國的關切也不曾間歇。特別是在2019年12月初，美國政學界與媒體界更是密集召開討論會或發表文章，關注的已不只是台灣藍綠誰能勝出，無不聚焦於兩岸未來走向。選舉勝負固然重要，但中美博弈下的兩岸何去何從，顯然才是隱藏在這場大選背後的關鍵問題。 美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光（Raymond F. Burghardt）2019年12月2日在華府一場研討會上發言，認為不可能看到台灣與大陸和平統一，他呼籲美國必須研擬應對的計劃。

美國太平洋艦隊情報和信息行動主管法內爾（James Fanell）。（網絡圖片）

無獨有偶，《紐約時報》2019年12月3日刊出澳洲學者卡薩姆（Natasha Kassam）的評論文章，她認為北京對台政策反而把台灣人推得更遠，且加劇了台灣社會分裂，因而下了一個相當聳動的標題：「中國已經失去了台灣」。

除此之外，還有一個來自美國的風向，在台灣受到更高的關注。美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）2019年12月4日舉辦第四屆「中國國力」（China Power）年度會議，與會學者就中美台議題進行辯論，其中前美國太平洋艦隊情報和信息行動主管法內爾（James Fanell）評估，若兩岸2030年左右、最遲2035年前還無法達成政治協議，北京將會攻打台灣，現場民調也有38%認同這個看法。

揆諸這一連串的訊息，其實體現出了美國精英階層的「兩岸焦慮」。美方透露出來的涵義，雖無法完全等同於白宮的真實想法，卻揭示了美方涉台人士普遍認為兩岸民心越拉越遠、認同疏離正在加大，從而斷定北京害怕失去台灣，因此有不小的可能對台動武。而這類的想法，恰恰也迎合了台灣官方，以及台灣主流社會對於兩岸的認知，並寄希望於美國的支持，鞏固了美台之間原有的結盟關係。

問題在於，這些基於現象的觀察，恐怕只看到了表象，既無法掌握兩岸關係的本質，也忽略了地緣格局的具體變化。首先，兩岸關係的走向，相當程度取決於中美關係的發展，在中美貿易協議談判出現曙光之際，再加上隨之而來的美國總統大選，中美不可能只傾向於全然的衝突，改善或突破的可能性都是存在的。

其次，對中共而言，在世界百年變局下，處理好與美國的關係，同時在當前國際權力格局中找到一個屬於自身的適切位置，與被放進民族復興進程裏的台灣問題得到解決，並非二元對立的取捨關係，而是以同一套邏輯在面對的。因此，前述所提美台線性思維下的兩岸焦慮，恐怕在解讀中共戰略規劃時是有所偏差（bias）的。

再者，更為關鍵的是，當下台灣因兩岸實力差距而對大陸產生的壓迫感，以及高度的拒斥心理，完全是可以理解的，但並不等於台灣民眾心理認同永遠都是一成不變的鐵板一塊。

事實上，美國斯坦福大學台灣民主與安全項目主任祁凱立（Kharis Templeman）2019年12月3日在一場演講上就指出，他發現台灣過往立場偏獨的傳統電台，開始出現了「親中」聲音，甚至播放大陸歌曲、直接與大陸電台主持人連線對話。台灣民間類似的微妙變化，雖然相對隱微，卻很值得注意，北京和華盛頓的力量並存於台灣，在台面下拉扯。更何況兩岸在歷史和現實產經結構上的內在鏈接，未來仍有可能發揮着牽引民意的作用。

總而言之，美國的兩岸焦慮，來自於其國家利益與佈局考慮。對台灣而言，更應該想清楚美國的定論是否下得過早，誰真正害怕失去台灣還很難說。唯一能確定的是，由北京所發動的「統一」議題，已經擺到了大家面前。

本文轉自《多維TW》050期（2020年01月刊）《美國的兩岸焦慮 誰真正害怕失去台灣？》。