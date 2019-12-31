澳智庫學者呼籲台灣澳洲進行情報合作

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）於當地時間12月30日，接受台灣《中央社》記者訪問時表示，從地緣政治的角度而言，澳洲和台灣應該建立緊密關係。

休布瑞吉認為，台灣與澳洲「同為民主國家」，亦同樣受中國的干預，因此台澳雙方應該建立直接的國防合作關係，而從地緣政治的角度看，澳洲和台灣具有相同的戰略環境。休布瑞吉說，澳洲不需更改目前的外交政策，僅需重新詮釋台澳關係，便能擴大與台灣的實質交流，特別是兩國情報機構的合作關係。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）防衛策略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）。（中央社）

對此，台外交部發言人歐江安表示，台灣與澳洲享有共同的戰略地位與民主價值，台外交部的態度是誠摯感謝休布瑞吉所言，也對於休布瑞吉的看法樂觀其成，贊同他的說法，台灣與澳洲未來將持續在友好的基礎上，深化兩國的關係。

《多維新聞》記者問及，不限定任何國家、任何經濟體，台灣未來是否有下一階段的洽籤自由貿易協議（Free Trade Agreement，FTA）計劃？歐江安答覆，FTA一向是台灣外交重要的一環，FTA的下一階段方面，台灣也正努力的跟其他國家接洽，未來有具體的進一步消息，會盡快對外公布。