王立強前僱主《環時》受訪：曾被他騙取200多萬　拆穿後跪地求饒

澳洲傳媒11月報道指，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強，叛逃到澳洲尋求政治庇護。王立強自稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。 隨後，上海公安發出通報，稱王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員，且曾於2016被控詐騙罪，在福建光澤縣人民法院接受審判。中國外交部亦批評，澳洲個別媒體和人士極盡對中國造謠抹黑。 官媒《環球時報》今日（29日）刊登「王立強前僱主」陸先生的訪問片段。陸先生稱，王立強是個「天生的騙子」，曾騙他200多萬（人民幣，下同），被拆穿後跪地求饒，寫下《保證書》和《請求諒解書》，並表示將盡力還錢。

「王立強前僱主」陸先生接受《環時》訪問。（環球時報）

陸先生介紹，他與王立強是2016年年初在福建的一個飯局上認識的。王立強當時剛從安徽財經大學畢業（實際是肄業）不久，希望在上海找一份工作。陸先生的公司正好開設在上海，加之朋友介紹，就同意王立強到公司先試用一段時間。農曆新年後，王立強正式開始在陸先生的公司工作。

隨後數月，王立強以不同藉口騙取陸先生合共約200多萬元。比如，王立強曾稱可在福建省某地購買低價住房；向陸先生出示兩份偽造的「中共安徽財經大學委員會文件」，聲稱安徽財經大學有一筆數億元的國家藝術基金被凍結，需要保證金解凍，從而騙取40萬元；以買畫投資為名，多次騙取合共100多萬元。

幾個月後，陸先生懷疑受騙，並發現騙局的破綻，王立強一直在「拆東牆補西牆」，把從他身上新騙來的錢當作此前的投資的收益歸還。

陸先生又指，他當時發現王立強每個月都以父親身體不好需要照顧為名，回福建光澤的老家裡。後來才得知，此前王立強被法院以詐騙罪判處有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月，根據法律規定，在緩刑期間，王立強未經批准不得離開居住地，而他到上海工作很可能沒有得到有關機關批准，因此需要時不時回家，以防被人發現他私自離開光澤縣。

陸先生稱，拆穿騙局後，王立強的父親連夜趕到上海，王立強當著其父親的面跪在地上請求原諒。由於王立強寫下《保證書》和《請求諒解書》，並表示將盡力還錢。陸先生猶豫再三，最終沒有選擇報警。

自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強。（時代報）

對於從陸先生手中騙取的200多萬元的用途，王立強在《保證書》中交代道，一部分用於償還個人和家人的債務，另一部分則用於個人揮霍，例如花費5萬多元購買一隻卡地亞手錶。

陸先生說，已後悔當時沒有把他送進公安局，「從上學開始，王立強就騙朋友、同學，之後又騙我，現在騙到了國外，這些都證明了，他是個不折不扣、天生的騙子。」