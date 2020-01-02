【台灣大選】蔡英文：用威權心態解讀《反滲透法》非常不恰當

台灣2020年大選投票日剩不到10天，蔡英文陣營1月2日上午規劃全台民進黨籍候選人同步站路口拜票，蔡英文也現身台北街頭，為民進黨籍立委候選人輔選。 蔡英文受訪時表示，對總統施政來說，國會過半相當重要，確實是她很重要，也希望達成的目標；針對外界對《反滲透法》的質疑，蔡英文認為，要保護台灣的民主，必須防止北京當局的滲透，用過去的威權心態，是不適當的，「要記住我們現在是一個民主社會，也是一個法治社會。」

蔡英文認為，要保護台灣的民主，必須防止北京當局的滲透，用過去的威權心態，是不適當的。（洪嘉徽／多維新聞）

蔡英文競選辦公室指出，2日上午，民進黨各選區候選人、全體黨公職將在全台300多處路口，在街頭跟選民請託，用最誠懇的態度向鄉親拜票。蔡英文和賴清德配合競辦的規劃，原本有好幾套方案，但配合維安考量，也為不影響民眾鄉親上下班，採取到場為立委候選人加油打氣的方式，致意後便離開，儘可能降低維安和民眾困擾。

針對外界將台大教授蘇宏達因違反《社違法》被查一事，與《反滲透法》做鏈接，蔡英文會前受訪時表示，外界把這件事情與《反滲透法》鏈接是一個不負責任的講法，構成《反滲透法》的要件非常嚴謹，必須要有接受北京當局的委託、指示。她指，台灣現在是民主社會，法治性質越來越強，台灣現在必須要有一套機制來保護自己的民主不受侵害，她相信執法機關會秉持民主社會跟法治原則，來進行相關法律的執行，政治人物對這部法律，若用過去威權心態來解讀，是非常不恰當的。

蔡英文也說，台灣每四年一次的大選，都是體現民主精神的時刻，不論是以候選人或總統的身分，她都希望民眾能珍惜這個重要權利的行使，希望所有人能把1月11日空出來去投票。

隨後蔡英文與黨籍立委候選人們上台高呼「三張選票顧台灣，2020台灣要贏，1月11日回家投票」，支持者並在台下高喊「蔡英文當選」。不過活動期間，也有少數不滿民眾在外頭吶喊「下架蔡英文」鬧場，惟很快的被相關人員請離現場。