【台灣大選】桃色風波未停　台媒再爆韓國瑜曾與牌友王小姐赴陸

在台灣，美麗島電子報董事長吳子嘉早前爆料，國民黨總統候選人韓國瑜與牌友「新莊王小姐」有婚外情及生下私生女，但韓國瑜否認並控告吳誹謗。後來有台媒再爆出，王小姐購屋的一筆600萬元（新台幣．下同，約155萬港元）資金，金流輾轉來自韓國瑜。 至1月1日，台媒又爆料稱，韓國瑜與王小姐曾一起出境台灣至少5、6次，地點包括大陸，還曾同住一間旅館。對此，韓國瑜競辦總發言人同日回應稱，二人出境是正常的商務行為，完全沒有不可告人，不必多做聯想。

韓國瑜去年5月曾到台北地檢署控告吳子嘉誹謗罪。（聯合新聞網）

台媒先前報道，韓國瑜失業十多年後，剛上任北農總經理不久即借款600萬元給王小姐購屋，且妻子李佳芬不知情，當時韓競辦回應為單純的朋友借貸關係，但韓國瑜對於長年失業600萬元從何而來一直沒再多作回應，該傳媒1日再報道韓、王曾多次一同前往大陸，除了住同間旅館，有時李佳芬閨蜜高美蘭的丈夫趙東洲也同行。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋1日在國民黨部受訪時表示，吳子嘉已被起訴，所有不當關係的聯想已被檢察官認證為誹謗，在這個事實前提下，兩人出境就是正常的商務行為，有投資自然就會有出境考察，且都是團進團出的考察行為，完全沒有不可告人，也不會有同房問題，有其他人同行，沒必要多做聯想。

有傳媒詢問，韓國瑜與王小姐出境幾次，妻子李佳芬是否知情，王淺秋表示，韓陣營認為沒有必要交待出境幾次，而報道的傳媒從去年開始就每天不斷抹黑韓國瑜，韓陣營為甚麼還要在選前10天跟著起舞。就證實的確有商務行為，若還有其他證據歡迎提出。

韓國瑜夫人李佳芬。（資料圖片／中央社）

王淺秋指出，李佳芬開開心心在選戰中支持韓國瑜競選總統，也到海外與僑胞溝通，完全沒有傳媒形容的各種不愉快，大家都過度聯想。

對於後續韓陣營將採取甚麼樣的動作，王淺秋表示，報道的傳媒基本上有做到平衡報道，但有過度小說情節想像的部分，韓陣營會保留法律追訴權並跟律師研究。她提醒，選前10天，這時若有太過度報道，以致於嚴重抹黑而影響投票行為，這都涉及刑責較重的選罷法，而不是誹謗。

（中央社）