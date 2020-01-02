【黑鷹墜落】全球黑鷹直升機空難頻發　台軍斥846億新台幣購60架

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，台灣國防部表示，機上13人只有5人獲救，參謀總長沈一鳴等人不幸遇難。 在台灣，這是黑鷹直升機在去年10月成軍後發生首宗重大事故，也是台灣陸軍採購的60架黑鷹直升機中，發生的第2架空難。

一架黑鷹直升機1月2日迫降新北市烏來山區，機身面目全非。（台灣中央災害應變中心提供）

據悉，黑鷹直升機是一款多國廣泛使用的美製通用直升機，1979年推出後，生產多種衍生型號。從1981到1984年，全球各地至少有16架黑鷹直升機墜毀或遭擊落，22人罹難。根據公開資料，從1992年起，黑鷹直升機墜毀或遭到擊落的重大事故分別在澳洲、索馬里、伊拉克、美國、台灣等地發生，罹難者包括軍人、病患和醫護人員。

2018年2月5日，台灣空勤總隊一架UH-60M型黑鷹直升機自台東起飛至蘭嶼執行EMS醫療後送任務時失事，共有6人罹難，分別是正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、護士蔡邑敏，以及病患和家屬。

台軍一黑鷹直升機2018年2月5日前往蘭嶼執行任務時墜海，殘骸打撈出水。（資料圖片）

據悉，台灣陸軍在陳水扁執政時期，以「天鳶專案」向美國賽考斯基公司（現併入洛克希德馬丁集團）採購60架UH-60M黑鷹直升機，配備先進航電系統，堪稱「直升機勞斯萊斯」的黑鷹直升機，每台單價約6億多台幣，連同後勤維修、人員訓練、零附件、隨機武器等，總經費約新台幣846億元。黑鷹直升機於2015年開始交機，2019年10月31日完成戰力成軍。

軍方人士晚間受訪表示，扣除內政部空勤總隊所屬的15架黑鷹（蘭嶼失事一架，剩14架），軍方目前共擁有44架黑鷹直升機，分別是陸軍30架、空軍救護隊15架（今天失事一架，剩14架）。為了確保飛航安全，陸軍、空軍進行「天安特檢」，期間黑鷹直升機全面停飛。

黑鷹直升機的主要特色，是可在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，並可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。另可裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

（綜合報道）