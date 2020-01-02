【黑鷹墜毀】蔡英文要求穩定軍心　救援結束後迅速展開調查

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區迫降，造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職。 台灣總統蔡英文下午臨時前往宜蘭聽取相關簡報，並發表談話，下令台灣國防部長嚴德發必須在這段時間內穩定軍心，待救援工作告一段落後，必須迅速展開所有調查，釐清事故原因。 她又要求，台灣所有國防軍事單位，今起3天全部降半旗三天，表達最沉痛的哀悼。

蔡英文指示所有軍事單位降半旗3天。圖為空軍松山基地指揮部降半旗。 （中央社）

蔡英文表示，2日是讓大家感到非常悲傷的一天，台灣有好幾位優秀將領，在事故中因公殉職，罹難者都是台軍中最優秀的將領，尤其沈一鳴更是非常優秀、盡職的將領，更是備受眾人愛戴的將領，沈的離開，讓大家非常不捨、悲傷。

蔡英文除了向罹難者家屬致上最深的哀悼之意，也請台灣國防部在後續提供最大的協助跟支援，讓罹難者家屬可以得到照顧，讓罹難者可以安心的離去。她要求嚴德發在救援工作告一段落後，必須迅速展開所有調查工作，務必釐清事故原因，也邀情嚴必須在這段時間內，維持軍心穩定，確保台灣所有國防、軍事穩健運作，保衛安全、穩定。

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蔡英文指出，由於這是台軍有史以來最高層級將領因公殉職，她下令全台所有國防軍事單位今起降半旗3天。

另外，蔡英文也說，她剛剛與沈一鳴的夫人進行談話，表達安慰和哀悼之意。她指出，沈夫人是她看過最堅強的女性，她要對所有台軍眷屬表達敬意跟感謝之意，沈夫人也向她提到，以沈一鳴為榮，會堅強下去。