【黑鷹墜落】韓國瑜競辦發聲明致哀　各政界人物暫停大選造勢行程

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區失事迫降，台灣國防部表示，機上13人只有5人獲救，參謀總長沈一鳴等8人不幸遇難。 距離1月11日舉行台灣大選僅有10天，蔡英文連任競選總部及民進黨宣布，自即日起3天，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。 此外，國民黨總統候選人韓國瑜的競選辦公室同日發出聲明，對事故表達深切哀悼，並宣布取消今明兩日的公開行程。台灣民眾黨主席柯文哲也表示，停止今日的輔選行程，以示哀悼之意。 時代力量與親民黨亦表示，今日的選舉行程均取消，至於明日規劃的拜票行程是否造成舉行，內部仍在討論中。

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一架黑鷹直升機1月2日迫降新北市烏來山區，機身面目全非。（台灣中央災害應變中心提供）

韓國瑜：未來要思考如何確保意外不再發生

韓國瑜競選辦公室2日下午發出通知稱，因軍方發生重大事故，韓國瑜原訂今天的錄影專訪及明日公開行程，都將取消。希望讓社會資源與政府團隊能全力投入救援工作與釐清事故原因。

聲明指出，同為軍人出身，此次意外痛失8名優秀的軍方弟兄，韓國瑜對此感到萬分不捨，也在此向英勇的參謀總長及不幸殉職的弟兄致上最高敬意。

聲明稱，在此呼籲，在事件原因尚未釐清前，請各界勿多加臆測，靜候軍方調查。同時期盼台灣民眾在此重大事件發生之時，能夠團結一心，給予軍方弟兄最大支持。未來我們也要思考，如何確保意外不再發生，也希望所有民眾一同為軍方祈福。

韓國瑜在Facebook貼文為傷者祈福。（Facebook）

韓國瑜本人也在Facebook為傷者祈福，並呼籲在事件處理過程中，請勿散播不實消息，避免造成國防部與救難人員的困擾。再次向傷者表達慰問之意，也希望台灣民眾一起為他們祈福。

除韓國瑜外，國民黨也透過新聞稿表示，對此表達哀悼之意，盼亡者安息，傷者早日康復。國民黨還呼籲政府相關單位盡速查明事件真相，並針對同類型機種確實做好全面檢整，避免憾事再度發生。

正在彰化進行輔選行程的台灣民眾黨主席柯文哲，下午到彰化南瑤宮參拜後，宣布停止下午所有輔選行程，以示哀悼之意。（聯合新聞網）

柯文哲宣布取消輔選行程

而正在彰化進行輔選行程的台灣民眾黨主席柯文哲，今日上午與不分區立委候選人「學姐」黃瀞瑩到彰化縣車隊掃街拜票，原預定下午兩點到彰化南瑤宮參拜後，繼續輔選。但當他獲知台軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等軍官重大傷亡後，臉色十分沉重，並宣布停止下午以後的輔選行程。

宋楚瑜：行政院搶說明有侵犯統帥權之虞

據悉，蔡英文今日下午3時前往宜蘭金六結新訓中心，了解關心搜救進度並聽取相關簡報。行政院發言人Kolas Yotaka表示，主持行政院會的院長蘇貞昌第一時已接獲通報，已指示全力搜救。

對此，親民黨總統候選人宋楚瑜透過競總早前發出新聞稿稱，在總統蔡英文尚未完全了解情況前，行政院卻搶著對外說明，凸顯國家指揮體系混亂，更有侵犯三軍統帥權之虞，望慎之。

新聞稿還提到，參謀總長是台灣軍令系統最高指揮官，身為三軍統帥的總統第一時間應趕回台北、進駐衡山指揮所緊急應變，穩定軍心。

（綜合報道）