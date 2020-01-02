【黑鷹墜落】困身機艙忍痛求救 　女記者率先發訊息定位失事地點

台軍UH-60M黑鷹直升機今天（2日）上午在新北市烏來山區失事迫降，台灣國防部表示，機上13人只有5人獲救，參謀總長沈一鳴等8人不幸遇難。 軍方人士表示，最先以手機傳出求救訊息的是軍聞社女記者陳映竹，成為救難關鍵。

黑鷹直升機2日上午在台灣烏來山區發生迫降意外。（台灣中央災害應變中心提供）

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綜合台媒報道，直升機上午迫降失事後，陳映竹的腿部受困在機身殘骸中無法動彈，為了向外界傳遞搜救訊息，她忍痛拿出手機，並在軍方Line群組中傳遞求救訊息，同時利用手機中的定位功能讓救難人員得以快速尋獲失事地點，避免透過大範圍的搜索而浪費黃金救援時間。

當救難人員抵達失事現場後發現，陳映竹還被困在機艙內，就在救難人員破壞機艙要救人時，陳映竹從內部發出虛弱聲音：「小心喔，我坐在上面」。救難人員聽到後立刻聽音尋找，小心翼翼拆解機身殘骸，最後才成功將她救出，並在晚上7時20分將她抬下山，經簡單包紮後，轉送三軍總醫院救治。

現場其他的傷者，也陸續被救難人員抬下山送醫急救，其中一人曹進平中將被發現時，身體無大礙還能站著協助指揮救難人員。

軍聞社女記者陳映竹工作照。（軍聞社提供）

據悉，陳映竹具有軍事醫療的專業，隨後進入軍聞社擔任記者。而軍聞社隸屬於台灣國防部，負責軍事新聞採訪與報道。

（綜合報道）