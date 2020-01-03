【兩岸關係】台通過《反滲透法》　金門景點模範街五星旗一夜消失

金門著名景點模範街因為插滿兩岸旗幟而爆紅，成為不少遊客打卡首選，但《反滲透法》通過後，其中一邊的五星旗卻一夜之間消失，全部換上青天白日滿地紅旗。 原來當初營造此旗海意象的發起人、陶藝家王明宗坦言，擔憂商圈店家被政府找麻煩，於12月31日晚間緊急將五星旗全數拔除，是否插回會待選舉過後再考慮。

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模範街兩旁分別掛上青天白日旗和五星旗，兩岸旗海同時飄揚，蔚為奇觀。圖為去年11月街景。（資料圖片／中央社）

據台媒報道，模範街原名自強街，建於1924年，建築混合日本、西洋、南洋等風格，建築多為二進店屋，第一進為日式洋樓，第二進為閩式建築，是當地熱門觀光景點之一。2018年元旦，王明宗為塑造「兩岸由對立邁向和平」的獨特意象，選擇在金門著名景點「模範街」兩旁，插上青天白日滿地紅旗及五星旗，曾讓這條百年老街一夕爆紅。

王明宗指，他當初插旗是打算搞另類文創，目的是為老街打造一個大賣點，吸引更多來自兩岸各地的遊客前去觀光及消費。尤其是台灣旅客，因為插滿五星旗的景象在台灣本島不可能看到，而對於大陸旅客來說，能在台灣看到五星旗也令他們覺得十分親切。

《反滲透法》通過後，模範街連夜拔掉五星旗，兩旁只有青天白日旗。（中央社）

但在《反滲透法》三讀通過當晚，街道卻連夜將五星旗拔光，只留下青天白日滿地紅旗，讓慕名來訪的遊客十分失望。當地民眾則表示，前年10月街口舉辦反賄選和去年雙十節期間，因擔心有人炒作街景，曾短暫拔掉五星旗外，一直都是兩岸旗幟同街飄揚，希望很快能再插回來。

（綜合報道）