【黑鷹墜落】多國對罹難者致哀　台灣外交部：申致最誠摯的謝忱

台軍黑鷹直升機日前墜毀，機上13人中僅5人生還，包括參謀總長沈一鳴等官兵不幸罹難，除震撼台灣內部軍政圈之外，國際媒體也紛紛關注報道，台灣友邦政府及美國、日本、歐盟等台灣友好國家政要均表達哀悼。

台灣外交部1月3日晚間表示，對於台灣友邦及友好國家的政要、友人，在此不幸事件中對台軍將士暨家屬表達的慰問，以及對台灣所展現的關懷，申致最誠摯的謝忱。

台灣凱達格蘭大道3日舉辦追思活動，紀念台軍殉職將士。（台灣總統府提供）

台灣外交部發言人歐江安表示，截至1月3日下午為止，包括海地、危地馬拉、尼加拉瓜、聖文森、聖基茨和尼維斯（台譯：聖克里斯多福及尼維斯）、洪都拉斯、巴拉圭、斯威士蘭（台譯：史瓦帝尼）、聖盧西亞（台譯：聖露西亞）等台灣友邦政府及各界人士均表達哀悼；美國、日本、歐盟、英國、德國、法國、義大利、加拿大、澳洲、泰國、土耳其、以色列、約旦、波蘭、斯洛伐克、委內瑞拉臨時政府、哥斯大黎加等友好國家政要與友人弔唁，外交部代表中華民國台灣政府及全體台灣人民，申致最誠摯的謝忱。

美國在台協會發布降半旗的黑白照，哀悼台灣參謀總長沈一鳴。（美國在台協會臉書）

這次台軍黑鷹直升機墜毀，各國政府對台灣的送暖，尤以美國最令人關注，不但美國在台協會（AIT）第一時間發出聲明「深感哀慟」，更強調AIT已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。AIT並在臉書主動宣布，美國參謀長聯席會議主席馬克·麥利（Mark A. Milley）的聲明，向罹難者表示哀悼，並特別指出「珍惜與台灣的友誼和強勁的防務關係」，接着還放上AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）與沈一鳴同框的黑白相片，AIT內湖新館更降半旗哀悼。種種迹象都顯示，台美關係史上最佳。

在台灣內部方面，蔡英文為穩定軍心、民心，宣布3日在總統府內召開「國防軍事會談」，交付台軍「三個確保」，包括務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊穩定、務必確保裝備檢整完善，更前往台灣戰時最高指揮中心衡山指揮所，透過視訊聽取各戰備部隊工作報告並精神喊話，穩定台灣民心士氣，蔡英文晚間出席殉職將士追思活動，緊緊擁抱沈一鳴遺孀，場面令人動容。

蔡英文安慰罹難者家屬。（台灣總統府提供）

國民黨也在黨中央前舉行追思會，黨主席吳敦義率多位台軍退役將領哀悼，吳在會中數度落淚、啜泣，還拿出手帕擦拭眼淚，致詞時提到黑鷹事故就哽咽，感念台軍為國家安全的付出，也希望不幸的事件別再發生。

發生事故的黑鷹直升機黑盒子已在3日尋獲，預計4日就可解讀完成，這場轟動台灣內部的軍機墜毀案原因為何？待台灣國防部說明後將水落石出。