【台灣大選】美智庫：結果將塑造台灣與北京及華府未來幾年關係

2020年台灣大選1月11日舉行，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究東南亞問題的柯蘭齊克（Joshua Kurlantzick）2019年12月19日在題為《台灣總統選舉：您要知道什麼》的文章中指出，選舉結果或會塑造未來幾年台灣與中國及美國的關係。

柯蘭齊克撰文指出，民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜最大的分別在於對北京的政策。與北京的關係仍是選舉的主要議題，尤其是香港發生大型示威後。韓國瑜最近調整他的語氣，稱永不同意一國兩制的統一計劃，但仍然說台灣與北京是一家。蔡英文利用他對北京友善的取態進行宣傳，加大對北京領導層的批評，以及批評北京及香港對於示威的回應。

柯蘭齊克指出，蔡英文（右）當選，加上台灣與美連繫變得較全面，會導致2020年成為兩岸關係成為緊張的一年。（Reuters）

他指出在經濟方面，台灣多年在掙扎於維持穩定增長以及推動薪金增長，其他問題包括社會不平等增加、私人投資拖沓，以及當地未能像韓國一樣發展出馳名全球的品牌。但是蔡英文3年任期內當地經濟都有增長，經濟在2019年有擴張。她為應對經濟問題，尋求與東南亞國家、澳洲及新西蘭加強經連繫，以及讓台灣在包括潔淨能源的產業充上變得更有競爭力。



柯蘭齊克指出，韓國瑜除了反精英的光環，在處理經濟方面沒出到什麼主意。他指韓國瑜缺乏行政經驗。此外柯蘭齊克在文中提到，韓國瑜看來計劃以增加兩岸經濟連繫來提振台灣的增長。

柯蘭齊克在文中最反一部分提到為，在香港示威持續以及韓國瑜一系列個人醜聞的影響下，蔡英文看來將會贏得連任。如她當選，她看來將會繼續討好東南亞國家以及加強與美國的戰略聯繫。他將她與中國國家主席習近平的「組合」形容為易燃。蔡英文當選，結合台灣與華盛頓的連繫變得較全面，會導致2020年成為兩岸關係在外界近期記憶中最緊張的一年。