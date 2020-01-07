【台灣大選】國民黨：民進黨培養網軍操作「假韓粉」

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室於1月6日召開「抓到了！網軍操作假韓粉」記者會，韓辦總發言人王淺秋指控，駐日代表謝長廷成立的「新文化基金會」接受公部門補助單位包含文化部、環保署等公家機關的補助，卻在Facebook上教學如何打出反串韓粉的留言。 王淺秋質疑，這就是利用公部門的錢，讓民進黨謝長廷養網軍，培養「楊蕙如」們的温床。 不過新文化基金會當天受訪時回應表示，營隊並未有「網軍」的課程。

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國民黨也於同天召開「抓到了？謝系魔手，網軍、實體全面入侵校園？」記者會，直指民進黨藉由「新文化基金會」，把政治黑手伸入校園。國民黨台北市議員游淑慧質疑，新文化會基金會領取政府補助，卻淪為民進黨附屬組織，每月會訊批評民進黨以外的人，同時還幫綠營候選人宣傳，呼籲該基金會創辦人、駐日代表謝長廷出面說清楚。對此，新文化基金會回應，沒進校園，是在校外發放。

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室6日召開 「抓到了！網軍操作假韓粉」記者會，總發言人王淺秋（圖）指控新文化基金會為民進黨培養網軍，並有完整教戰守則。（中國時報）

根據資料顯示，「新文化基金會」是民進黨謝長廷於1991年時所創立，並擔任董事長。基金會成立宗旨在於推動讓台灣進步的新文化運動，除了創辦期刊外，旗下活動包括新文化研習營和新文化學生工作隊。

國民黨在選舉倒數階段，藉由對「新文化基金會」的「起底」，是希望將民進黨「培養網軍」和先前的「卡神案」連繫在一起，控訴民進黨利用執政優勢打造「網軍」批鬥意見相左者，企圖營造民進黨「威權復辟」的印象，藉此拉回青年選票和中間選民。

「卡神」楊蕙如被台北地檢署在2019年12月2日認定其在2018年大阪關西機場事件中，透過台灣知名社交平台PTT發動「網軍」侮辱台北駐大阪代表處，導致外交官蘇啟誠因輿論壓力而自殺。台北地檢署以侮辱公署罪等罪嫌起訴楊，此事在台灣社會引起風波，但最終楊蕙如卻離奇失蹤，而外界也有推測認為她跟民進黨謝長廷應有合作關係。

雖然臨近選舉，不過國民黨的「如意算盤」未必能如願。首先是該議題並未引起社會主流民意關注和討論。再者是對「新文化基金會」的「起底」和指控，也可能僅只是謝長廷個人培養的「網軍」，而跟民進黨不一定有直接關聯，而這也是為何國民黨希望在選前找到楊蕙如的原因，因為唯有楊蕙如當「污點證人」並提供相關證據，才能證明網軍和民進黨高層的關聯。

此外，培養「網軍」已經屬於台灣選舉中不可或缺的模式，差別只在於誰的行銷和包裝更為亮眼、影響力更大或手法更加細膩。例如《紐約時報》在1月6日便有一篇文章提到北京運用社交媒體試圖介入台灣大選，但對一般台灣民眾來說，普遍都會認為自己有「明辯是否」的抵抗力，因此無論是誰操作所謂「介選」不一定能達到預期的效果。

雖然國民黨指責民進黨培養「假韓粉」，但民進黨也可以反過來懷疑國民黨也在製造「假英粉」。