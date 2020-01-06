【台灣大選】回擊藍營查水錶　民進黨抱屈自己才是假訊息受害者

國民黨最近猛攻綠營「查水錶」事件，傷害言論自由，民進黨中央和蔡英文競辦今天（6日）接連開砲，砲轟藍營選到殺紅眼，「要開謠言水門沖垮台灣民主」。

民進黨發言人李晏榕表示，2019年到2020年間，台灣刑事局共受理289件假訊息案，其中關於韓國瑜、藍營的共91案，剩下近200件都是針對綠營，「泛綠陣營的政治人物，才是受到假訊息攻擊比較嚴重的族群」，國民黨舉的例子，是企圖用模糊焦點的方式，誤導事實真相，那些被政府「查水錶」的人，是因為違反相關法律因而被約談，跟言論自由完全無關。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

民進黨召開記者會，強調台灣檢方查辦假訊息是不分藍綠。（圖截至民進黨影片）

民進黨發言人鍾佩玲表示，台灣的言論自由「不是自己講講」，而是經過國內外機構認證，根據「自由之家」的報告，台灣排名在最高的4分，相較之下，中國大陸是排在最低的0分等級，報告還強調，北京當局試圖利用媒體干預台灣選舉，透過施壓跟監控影響世界媒體的報道；人權組織調查全球公民活動空間的自由程度，台灣是亞洲唯一被列為開放的國家，比日本、南朝鮮、澳洲都還先進。她也強調，台灣絕對有言論自由，但言論也是需要付責任的，希望國民黨的政治人物，能對自己的言論負責，別帶壞台灣的政治風氣、拉低政治人物的水準。

民進黨發言人何博文則痛批國民黨選舉選到殺紅眼，若任由假訊息在社會蔓延，不只是對國民黨，對民進黨、台灣社會都是重大傷害，檢方偵辦假訊息、不實謠言，是確保台灣民主政治正常運作，而非製造恐慌。他也反嗆國民黨不要雙重標準，不能偵辦韓陣營的不實訊息，就是維護民主，偵辦對綠營散播的不實訊息，就說違反民主，不要選到最後，讓自己的民主常識低落到這個地步。

李晏榕補充，2019年1月1日至2020年1月4日，檢方共偵辦289件關於政治人物的假訊息案，其中攻擊國民黨的共91件，剩下近200件的都是攻擊民進黨，國民黨近來企圖用模糊焦點的方式，稱這些被「查水錶」的人言論自由被限縮，但事實上藍營舉的這些案例，跟言論自由一點關係都沒有，而是觸犯法律被告發。她強調，台灣是一個言論自由的國家，言論自由受到《憲法》保護，民進黨走過白色恐怖，不可能回過頭去箝制言論自由，所謂的言論自由並非無限上綱，而是在一個法律範圍內，如果造謠者妨害他人名譽、尊嚴，影響公共安寧、秩序，要負起言論責任。

李晏榕「正告」國民黨，不要刻意扭曲、模糊言論自由和言論責任這兩件事情。

簡舒培表示，希望國民黨不要為了自己一時的選舉利益，溷淆視聽，包庇造謠者。（蔡英文競總提供）

蔡英文競辦發言人簡舒培則指，希望國民黨不要為了自己一時的選舉利益，混淆視聽，包庇造謠者，讓台灣的民主受到嚴重衝擊。她認為，選舉時候的舞弊造謠，不只造成社會的對立，也對社會動盪埋下不定時炸彈，但國民黨似乎一點都不在意，一而再，再而三的，找了一些支持者講似是而非的話，她要告訴國民黨，「台灣也是你們的國家，這樣破壞她，好嗎」？