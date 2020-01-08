【台灣大選】中選會稱本屆選民逾1931萬　「首投族」達118萬

距離1月11日台灣第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉還有3天，中央選舉委員會7日公布本次大選的選舉人人數（即合資格選民人數）。 這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立委選舉人人數為1931萬2105人，區域立委選舉人人數為1880萬6913人，預計投票日當晚10時完成開票。另據此前台媒報道，根據中選會統計，這次大選的「首投族」（20至23歲）有118萬人。

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中選會12月21日首度與身心障礙團體合辦模擬投票，邀請身心障礙選舉人親自體驗投票過程。（資料圖片/中央社）

中選會7日表示，關於總統副總統選舉人年齡層分布，以40至49歲居冠，共有374萬3492人，其次為50至59歲，有363萬2972人。最年輕的20至29歲選舉人數有311萬9456人，30至39歲有354萬9620人，60至69歲有303萬5169人，70至79歲則有141萬806人。

據悉，2016年的總統副總統選舉人數有1878萬2991人，其中以30至39歲居冠，有391萬7759人。若將2016年與2020年的總統副總統選舉人數相比，成長幅度最高的年齡層是60至69歲的選民，2020年比2016年整整多出53萬2587人。

中選會還指出，在2020總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，佔總選舉人人數69.27%；其中，新北市選舉人人數332萬1459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9558人。

另外，台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7264人及225萬1064人。桃園市及台南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6845人。

韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜7日搭機回台，1999年出生的她，今年已經年滿20歲，正好是「首投族」的年紀，正逢台灣大選周，也被預測是回台投票。（fb@TZUYUTAIWANFANPAGE）

根據台灣內政部的說法，若要擁有投票權，依規定，選舉人須年滿20歲、未受監護宣告，總統選舉須在台繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票的資格。在 2020 年 1 月 11 日這天，擁有投票權的台灣公民要攜帶身分證、印章及投票通知單前往投票所。

（中央社／聯合新聞網）