【台灣大選】蔡英文還想用「2300萬人民決定」卸責多久？

果不其然，對於蔡英文競選辦公室前發言人、民進黨不分區立委林靜儀所謂「主張統一恐構成叛國」的「威權言論」，在林靜儀稱自己「用詞不精確」辭去發言人職務後，蔡英文與民進黨上下再次以「林靜儀個人言論」、「台灣的未來由2300萬人民共同決定」。 一如以往，凡是遇到台灣民眾的質疑，蔡英文要不將責任全部推給「國民黨拍板」，要不就躲進「中華民國」或「2300萬人民共同決定」的「保護殼」，成了「責任政治」的反面教材。

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遇到「主張統一恐構成叛國」質問，蔡英文再次將「2,300萬人民共同決定 當成「保護殼」。（中央社）

對於林靜儀接受《德國之聲》（Deutsche Welle，簡稱DW）中文網專訪時說的是「真心話」還是「用詞不精確」，在《德國之聲》中文網以一問一答「逐字稿」形式呈現專訪內容後，相信多數民眾都會傾向認為「主張統一恐構成叛國」是她的「真心話」。

不過，多數台灣人要問的是，民進黨內有多少人與林靜儀站在同一立場，尤其是在蔡英文主打「抗中保台」，宣示要「帶領台灣前進」的當下，蔡英文左搬出《憲法》保障言論自由，右高舉「民主」大旗，再說着「台灣前途由2300萬台灣人民共同決定」、「任何一個政黨，包括民進黨，有權為台灣人民預做決定」華麗辭藻，彷佛前一刻以「蔡英文競選辦公室發言人」身分接受專訪的林靜儀是「路人甲」。

然而，蔡英文、民進黨這番看似「人民最大」的華麗辭藻，卻沒有收到期待的效果，眾聲依然喧譁，主要的原因在於台灣人民已經愈來愈明白「台灣前途由2300萬人民共同決定」這句話看似成理，卻十足是政治人物遇到質問時給民眾吃的「迷幻藥」，除了幫政治人物卸責之外，再無其他作用。

何以如此說？因為就台灣的政治場域來說，台灣人民可以決定的，向來就是大、小選舉時的「神聖的一票」。政治人物站路口、追垃圾車拜票，以顯示「人民最大」、「政治人物是公僕」的時間也往往只在投票前的那幾個月時間而已。等到選戰過後，最初可能還有所謂的「謙卑」、「最會溝通」，但要不了多久，可能就會變成「我就是當選了，不然要怎樣？」

換言之，蔡英文與民進黨，甚至所有台灣政治人物所謂「2300萬人民共同決定」都是不存在的，因為在台灣，向來都是政治人物決定台灣未來的走向，差別只在於決定的過程中是否有兼顧「少數意見」，以及在立法院及各級議會有無討論、融合各方意見的過程，是否以「蒼生為念」，向來也取決於執政者的一念之間，兩蔣如此，李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文皆是如此。

回看蔡英文在過去4年的所作所為，包括「一例一休」修法、司法改革、《黨產條例》、《促轉條例》、台大校長管中閔任命案、國安五法及近期通過的《反滲透法》等，多的是運用民進黨在立法院的過半席次優勢徑付二讀、限期三讀，徒有「多數民意」的形式，卻沒有討論的過程。甚至在2018年九合一選舉中，多個由所有選民投票決定通過的「公民投票案」，所謂的「人民最大」，最終還是必須先經過「民進黨的價值」來決定是否照辦或是「窒礙難行」。

說到底，林靜議何以敢「口出狂言」，難道不是因為「耳濡目染」？台灣輿論何以譁然，難道不是因為「主張統一就是叛國」的確會像是民進黨「完全執政」下的恣意作為？當蔡英文高喊「相信蔡英文，再給我4年」、「捍衛主權、民主自由」時，遇到質疑時卻閃、躲為能事，最終以看似很民主，其實不想負責任的「2300萬人民共同決定」的口號背後，試問，這樣的蔡英文真的能「帶領台灣前進嗎」？