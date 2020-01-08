【台灣大選】藍營揭民進黨人在大陸開公司　指蔡英文「親中舔共」

面對民進黨政府選戰期間積極操作亡國感，並打出「抗中保台」要求，國民黨在8日（周三）召開「蔡英文親中舔共宣言」記者會做出回擊，直言民進黨人急着扣別人「親中舔共」紅帽子的同時，自己人卻在大陸開公司，根本是雙重標準的台灣價值。

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國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐批評同選區的競爭者鄭宏輝，指其硬扣紅帽子在別人頭上。 （洪嘉徽／多維新聞）

代表國民黨參選新竹區域立委的鄭正鈐會中先是批評，民進黨在過去最大的政績就是讓台灣變得混亂，且是雙重標準。鄭正鈐點名批判同一選區競爭者、民進黨籍候選人鄭宏輝，質疑鄭宏輝自己跑到大陸去，整天說守護台灣，但去到大陸後卻稱中國台灣。鄭正鈐同時緊扣民進黨政府日前通過的《反滲透法》說事，稱不曉得鄭宏輝是否有拿其他的補助，但民進黨人去大陸設公司就沒有被滲透的可能嗎？

鄭正鈐認為，別人去中國大陸交流就要被扣上「親中舔共」的帽子，民進黨人去中國大陸開公司、做生意就沒事，有這樣的雙重標準？他指民進黨抹紅他人的標準在民進黨的總統候選人身上發生，民進黨人卻充耳不聞，不要雙重標準的台灣價值！

台北市議員羅智強批評鄭宏輝是雙重標準，蔡英文依照民進黨的標準也是親中舔共。 （洪嘉徽／多維新聞）

同場列席的台北市議員羅智強緊接着向鄭宏輝表示，「鄭宏輝不要見笑轉生氣，急着扣別人親中舔共的紅帽子，你因為被人抓到在大陸開分公司，至今沒有否認這件事情，如果你認為我們抹黑你，可以來告我們，沒有問題！」羅智強話鋒一轉，矛頭指向蔡英文，稱2000年時的蔡英文說過「未來一中是唯一選項、我是台灣人也是中國人、九二共識就是台灣說中華民國，中國說中華人民共和國，蔡英文15年後再來否認，有這樣的否認？」

羅智強又指鄭宏輝的「親中舔共迴旋鏢」，其實並沒有打擊到今天的與會者，而是打到他自己，「因為他們沒去中國大陸開公司」，按照民進黨的標準，真正親中舔共的是蔡英文跟鄭宏輝。