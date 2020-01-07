《反滲透法》消音「親中」輿論　台商參政權成為首個祭品

《反滲透法》已三讀通過，只待公布實行，而1月11日的台灣總統大選結果將決定這部法案施行力度。有台商接受《香港01》訪問時批評，《反滲透法》定義模糊、無主管機關，屆時將由司法個案處理，勢必要花幾年時間來累積「判例」，才知道紅線在哪裏，過程中可能要損害許多人的名譽與時間，而觸法高危險群的台商們這段時間將戒慎恐懼，不敢對政府有反對聲音。 同時，民進黨也透過《反滲透法》斬斷反對黨來自台商群體的政治金援，但這卻是以間接限制台商的參政權利作為代價。在反共、反紅色滲透的旗號下，大陸台商的參政權利成為第一個祭品。

蔡世明認為，牽涉刑罰，法律應定義清晰，民進黨故意在《反滲透法》留有模糊空間，目的就是要威嚇某部分群體，掌握台灣內部輿論聲量控制權。（蔡世明提供）

打着反紅色滲透旗號，《反滲透法》於2019年最後一天在台灣立法院三讀通過，被部分輿論批評為重返戒嚴的第一步。法案規範任何人不得接受境外敵對勢力的指示、委託、資助，從事違法捐贈政治獻金、助選、遊說、傳播假消息干擾選舉等不法行為。在滲透來源、指示、委託、資助等定義不清的情況下，行走兩岸的台商成為觸法高危險群。

究竟《反滲透法》公告實行後，將如何影響兩岸交流？高朋律師事務所合夥律師、上海台協副會長蔡世明接受《香港01》訪問時指出，兩岸交流本來是要增進了解、尋找問題，並解決問題。如果交流後，發現兩岸法規有窒礙難行之處，有些人會在台灣遊說相關機關、立委進行修法；有些人會開座談研討，表達看法，但此時就可能被《反滲透法》羅網纏上。

他指出，定義模糊的《反滲透法》對現行法規產生干擾，製造出灰色空間，民進黨故意不說清楚指示、委託、資助，不訂主管機關，把責任推給司法機構「個案處理」。這勢必會有幾年時間，等有人誤觸法網，累積一定「判例」，大家才會知道，「紅線」在哪裏。

蔡世明表示，這段時間，行走兩岸的台商將暫避風頭，不捐贈政治獻金給特定政治人物，即使從事兩岸交流，也不敢說出違逆執政黨的話語。他說，「其實這就間接限制了台商的參政權」，「不讓人建議的兩岸交流，又有何意義？」

他認為，《反滲透法》將帶來幾年的寒蟬效應，蔡英文若連任，會認為民意支持她的方向，屆時將用此法案當做工具，繼續打壓反對黨，而台商是目標之一。可想見，未來兩岸議題的輿論聲量，將會掌控在民進黨手中。

台灣青年聯合會理事長何溢誠也表示，透過《反滲透法》的威嚇，將心向兩岸共同市場、期待兩岸越走越近的人士消音，清洗輿論，這對於民進黨的意識形態、執政都是有利的。

大陸台企聯總會長李政宏2019年中秋曾帶團返台與海基會座談，當時官方安撫稱不會推動中共代理人，然而《反滲透法》的強行三讀，讓台商群體強烈感受到民進黨「不把台商當自己人」。（洪嘉徽／多維新聞）

至於《反滲透法》的通過是否有影響台商群體返鄉投票意願，蔡世明表示，這很難估算。本來對政治就冷感的人，不會特意調整行程返台投票，也確實有很多人不想知道、懶得了解《反滲透法》。但本來就想返台投票的台商會覺得民進黨推動《反滲透法》，是真的沒有把台商當做「自己人」，這種感覺越來越強烈。

何溢誠則表示，強推《反滲透法》確實有影響到一些台商，北京、廣東、上海等地台商、校友會都在積極呼籲返鄉投票。明顯有人願意買貴一點的機票，或者提早回台灣，也有台商對台幹請假投票「大開綠燈」。