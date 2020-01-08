【2020台灣大選】解決台灣財政困局的「聖之時者」在哪

近20幾年來，台灣政府的財政赤字，未償債務餘額不斷攀升是不爭的事實，也使得控制赤字以求「財政平衡」，成了政治人物的某種政治正確信條，而社會大眾在「債留子孫」的顧慮下，多傾向認可此一觀念。爾今，蔡英文政府數度宣揚任內達成「平衡政府預算」，並將其視為「三年有成」的政績，卻引發諸多質疑，認為蔡政府的政治宣稱與財政平衡的事實之間存有落差。

面對財政赤字，政府固然應減少浪費，避免濫開「選舉支票」，但一昧追求「財政平衡」，不明就理地把「赤字」視為毒藥，甚至把「撙節」當解藥，除了是開錯藥單外，也非社會之福。

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台灣知名財政學者曾巨威表示，台灣長年入不敷出的赤字已是個結構性問題，其中政府收入能力的下降是關鍵，因此解決之道在於如何開源，而非節流，也因此税制改革非常重要。曾巨威坦言，這是不論哪個政黨執政，都必須直面的財政真相和挑戰。

身穿「極度公平」上衣的曾巨威，現為台灣「中國科技大學」財政學系講座教授，長期關注台灣的財政與税制不公課題，不只勤於筆耕，也投身於政治實踐中。(陳炯廷/多維新聞)

反思「財政平衡」

當前「財政平衡」無疑是台灣藍綠兩大政黨的主流共識，從日前民進黨政府宣稱「平衡預算」時，國民黨着眼的重點只會是平衡的真假與否，而不敢質疑「財政平衡」目標的對錯，顯見雙方都認為「財政平衡」是合理的。

對此，曾巨威強調，財政平衡不見得是合理的。他認為政府單一年度或短時間的財政平衡與否並不重要，因為「真正的財政平衡」需搭配政府的經濟目標和願景來考量，並從一個區段的時間來觀察，這短期的不平衡是否是為達到長期的平衡和政府的經濟目標。

曾巨威表示，假如政府能夠提出一個在景氣循環下的經濟目標和財政平衡願景，不論是從財政專業的角度或就人民的觀感而言，某幾年的財政不平衡是絕對可以被接受的。

不過，曾巨威表示台灣20幾年來的財政不平衡已是個結構性的赤字問題。曾巨威說，財政不平衡攸關的就是政府的收支問題，而入不敷出的原因只會有兩個，一是收不夠，一是支太多，唯有認知到是哪個問題才能找到方法解決，假如是收不夠就要開源，支太多就要節流。

2018年1月，立法院長蘇嘉全（右）敲槌三讀通過中央政府總預算。（資料圖片/中央社）

台灣財政困境在如何開源而非節流

為找出台灣政府近20幾年來的赤字的問題出在哪？曾巨威透過長期的政府財政資料分析找出了答案。曾巨威指出，台灣在1990年以前因為是「節省的政府」，所以財政多半是剩餘的，假如政府有發生「入不敷出」最主要的原因會來自「支出面」，但1990年迄今，主要的原因則是來自於政府「收入面」，亦即開源的不足。

曾巨威說，這個答案清楚說明，政府假如要「有效解決」收支平衡的問題，就必須努力開源，增加收入，而唯一的方法就只有增加税收，但這不意味着節流不重要，而是開源不足才是赤字和收支不平衡的罪魁禍首。況且，以目前的社經環境，政府支出壓力只會益愈增加，節流的可能性及縮減赤字的成效當極為有限。

此外，曾巨威指出，自1980年代以來，政府在租税功能的「劫富」和「所得重分配」效果也越來越差，這也是導致開源不足和分配不均惡化的原因。例如蔡政府將綜合所得税的最高税率降低（自45％將至40％），又把股利所得分離課税（税率僅28%），就表現出政府在「劫富濟（國）庫」功能的削弱。

曾巨威強調，開源不足與收入能力弱化是台灣執政者必須具備的基本財政認知。假如沒有這層認識，不論哪個政黨上台就不敢努力推動税制改革。而最怕的情況就是，哪天政府碰上財政壓力，執政者又不敢課税，就可能回頭告訴民眾說要設法節流。

自1980年代以來，台灣的租税政策的主旋律就是不斷為資本家和富人減税，弱化政府的財政能量，也惡化所得分配不均。（VCG）

政府非企業財政規劃應「量出為入」

曾巨威表示，執政者還必須認知到，政府財政的特殊性和重要性。他強調，政府在收支規劃上，不同於個人或企業。個人或企業通常在財務規劃上會傾向「量入為出」，但政府則應要「量出為入」。

曾巨威說，政府的存在有它一定的理由，它被要求做很多事情，最重要的是，這些事情一定是企業做不到的事，這也是人們需要有政府的原因，但這些事情都需要錢，因此政府的財政規劃必須是要「量出為入」。因為政府假如該做的事情卻沒有做，就會損及社會大眾的利益。

曾巨威補充到，政府的收支運用之所以不同於企業或個人，更在於它可以影響經濟、景氣循環，可以提供民生所需的公共財和公共建設、促進財富和所得重分配等等，也因此執政者在制定任何財政政策時，不可不慎。

曾巨威指出，自1980年代以來，台灣政府在租税功能的「劫富」和「所得重分配」效果也越來越差。（網絡圖片）

台灣需要「左右」之辨和「聖之時者」

總結台灣當前的財政和分配不均的困局，曾巨威強調有為的政府就必須推動税制改革，設法開源以增加税收，並強化租税在「劫富」方面的效果，讓税制的重分配功能可逐漸增加。然而，在資本全球流動和台灣當前的政治局勢來看，這個的挑戰，顯然是非常嚴酷的。

曾巨威坦言，他不曉得哪個黨執政能夠解決台灣的財政和所得分配惡化的問題。因為藍綠兩大政黨在財經和民生課題的核心價值上，根本沒有太大的區別，無法讓人有「左、右」之分。

至於藍綠之間的差異，除了「偏統」或「偏獨」的政治意識型態外，只剩下「執政黨」與「在野黨」的區別，所以台灣的企業家，其實跟藍綠之間的關係都非常要好，不會有嫌隙。不管誰執政，到頭來都因為需要，也怕得罪「金主」，所以施政上只會在乎財團和有錢人。

着眼台灣的現狀和展望未來，曾巨威期待，有關台灣前途的討論和政黨的選擇，民眾能在「統、獨」之外，也能在財經和民生問題上有「左、右」的選擇。由於任何改革若要能成功，為政者都必須能把握時代潮流與改革契機，因此曾巨威也強調，能引領枱灣走出經濟民生困局的政治領導人，必須是如同《孟子萬章下》中所謂的「聖之時者」。