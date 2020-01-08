【台灣大選】選前最後衝刺　蔡英文再吃香港豆腐

1月6日，蔡英文競選連任辦公室發布最新競選廣告《大聲說話》，再度主打香港牌，影片不斷強調香港有許多青年在反修例運動期間被逮捕、關押、凌虐、甚至被失蹤，並指「九二共識」原來就是「一國兩制」、「一國兩制」就是獨裁與專制。

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距離大選不到三天的時間，台灣社會已進入選戰的最後階段，而蔡陣營為讓選情在最後時刻急速升温、催出青年人的選票，故再次回到香港反修例事件上，並搭配「香港戰友們」的發聲，盼能激起民眾「抗中護台」的情緒換得選票。

韓國瑜日前上台灣知名Youtuber「博恩夜夜秀」表演「膝蓋走路」，事後韓稱：是用來象徵我的身段柔軟。（Youtube＠博恩夜夜秀）

1月5日，蔡英文才在台南造勢的場子裏高調指出，國民黨會「出賣台灣」，只有蔡英文與民進黨才會「護衛台灣主權」，加以暗諷韓國瑜面對中共將「跪着走路」，且倘若韓國瑜當選，台灣就會「變成香港」。

隔日，也是蔡陣營廣告《大聲說話》發布的同一天，先是台媒引述「流亡台灣港人」說法：「一旦韓國瑜當選，我會立刻買機票逃到其他國家」；接着，「香港眾志」秘書長黃之鋒再次發布影片呼籲台灣人，大選之日一定要回家投票，「用手上的一票守護台灣的民主」。

事實上，台灣每到選前緊張時刻，各陣營「脱稿演出」讓選民情緒高亢是常有的事。然而在這般情緒激昂、熱鬧之餘，不禁要冷靜思考並發問，現在是2020年，台灣已經歷過不算短的民主路程，一場總統選舉，要談的應該是台灣如何發展、未來四年何去何從的實質問題，為何總以這類情緒動員的宣傳方式催票？更進一步來說，就算蔡英文成功連任了，下一個四年難道也是要依靠「香港因素」來執政嗎？

1月4日，台灣基進黨也曾偕同兩名香港記者蒙面現身控訴「港警暴行」，兩人同樣呼籲：「台灣民眾用選票保護民主，選擇一個光明的未來，而不是被中共控制的未來」。（中央社）

坦白說，這群「香港戰友們」更應該將矛頭指向掌握台灣立法院多數席次的民進黨與蔡英文。此前，多維新聞已多次強調，蔡英文只不過利用香港情勢「蹭添」選票，對於香港部分公民團體、社運人士，甚至是黃之鋒自己所提及的台灣法例修繕，毫無積極作為，總是四兩撥千金地迴避港人要求。如果蔡英文與民進黨對香港是真心真意，何必只在「枱面下」處理滯台港人的援助，更不會傳出這群港人依然在台灣漫無前途的生活。

同時，香港人必須了解的是，早在2000年台灣的大選中，民進黨籍的候選人陳水扁就曾經出過一則文宣，稱「我們在選總統，不是在任命特區首長」、「訴諸正面反制中共、寶貝自己的民主」。其結果是任內兩岸關係僵局、台灣經濟發展受阻，陳水扁與其家族更利用職權之勢貪瀆，最後鋃鐺入獄。

陳水扁當年為了選舉，也曾刊登廣告暗喻對手：「我們在選總統，不是在任命特區首長」。（中央社）

2008年台灣大選正值西藏發生騷亂，北京的處理方式引發外界爭議。而民進黨也藉此機會警告台灣民眾，指「今天的西藏很可能就是明天的台灣」，更指稱國民黨馬英九當選總統後會出賣台灣。然而馬英九兩任總統任期結束，雖無完全達成此前提出的「633經濟政見」，但兩岸關係回温，爭取兩岸「和平紅利」，卻未見所謂的「賣台」情況發生。

如今，蔡英文為競選連任也開始重走民進黨的老路，先後推動了「抗中」相關法令，更散播濃濃的「芒果乾」（「亡國感」諧音），還借香港反修例的局勢警醒台灣務必加入「抗中」車隊，否則會被「紅色巨蟒」吞噬。

但事實擺在眼前，2016年蔡英文力推的「新南向」政策，目的即為擺脱台灣經濟「放在同一個籃子裏」。然而根據最新的統計報告顯示，蔡英文政府任內對大陸和香港的「出口比」上升至41%、甚至將近42%，同時台灣在東盟10國的市場佔有率從2015年的5.8%下降至2018年的5.7%。這些蔡英文喜歡提及的「漂亮數字」，不正是自相矛盾？更進一步說，當民進黨不斷地激起台灣社會「抗中」情緒同時，對於台灣相關產業重度依賴中國大陸市場的人來說，又是情何以堪？

現在正值選前緊張時刻，能理解民進黨為持續動員投票的激情喊話，只不過蔡英文開口閉口言及香港，加上宣傳廣告含有大量「香港印象」，令人有種在香港選舉的錯置感。另一方面，蔡陣營這類的香港宣傳術，大量引用了香港反修例事件中未被證實的片面信息，使用情緒勒索讓台灣選民對香港局勢產生認同感，將台灣民眾框入冷戰歷史的恐怖情境當中，把施政不立的矛頭指向競爭者、入罪「瑜」無知的台灣民眾。

蔡英文及民進黨必須認識到，一味操弄港台人民的情緒，且不考慮有多少台灣人的生計與兩岸關係高度相關，仍堅持藉此收割政治紅利，其結果不一定會如他們所想的那般順利，反而有可能被逆向吞噬。猶如蔡陣營《大聲說話》這部競選影片結尾出現過的畫面：「現在輪到我們說話了，全世界都在看台灣會怎麼大聲說話」，這句話恐怕也會在民進黨身上驗證。