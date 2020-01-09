【美伊局勢】韓國瑜：美國把注意力從東亞移到中東　兩岸更須穩定

台灣新聞
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伊朗局勢持續緊張。在台灣，國民黨總統候選人韓國瑜昨日（8日）表示，因為中東局勢起激烈變化，美國勢必要把注意力從東亞轉移到中東，東亞局勢又會變成中國大陸「講話比較大聲」，這個時候兩岸關係就更必須要穩定。

韓國瑜認為，美伊緊張關係加劇，兩岸關係更必須要穩定。（中央社）

韓國瑜昨日（8日）下午接受電視專訪，談及中東局勢。他認為，美國跟伊朗就算直接軍事衝突、兩國開戰，也不會引發第三次世界大戰，一定要加上俄羅斯跟中共才有可能爆發第三次世界大戰。

他說，中東是火藥庫，牽扯到非常複雜的問題，這個火藥庫絕對不會熄火，還會繼續爆發，只是看是大衝突還是小衝突，值得密切關注。

不會引發第三次世界大戰

韓國瑜指出，因為中東局勢起激烈變化，美國勢必要把注意力從東亞的日本、韓國、台灣、中國大陸，轉移到中東去。在東亞的局勢，又會變成中國大陸講話比較大聲，這個時候兩岸關係就更必須要穩定。

儘管美國總統特朗普本身也要競選連任，但韓國瑜認為，不至於會引發一場無限的戰爭，美國70年來的政策很清楚，絕對不跟有核子彈的國家打仗。

談及中東局勢對台灣的影響，韓國瑜認為，第一要注意原油價格會不會迅速飆升；第二要考慮農曆新年快到，物價如果暴漲怎麼辦；第三，海峽兩岸之間會不會因為中東發生衝突造成不穩定；第四要穩定民心；第五要盡快對當地台僑發出危險通告。

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