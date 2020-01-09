《反滲透法》陰影籠罩兩岸交流　赴陸工作台灣教師最恐慌

台灣《反滲透法》已於2019年12月31日通過，只待公布施行。由於滲透來源模糊廣泛，在大陸的百萬台人成為觸法高危險群。 針對《反滲透法》執行後的影響，一位在天津任教的台師認為，受到法案影響最大的，其實是台師，而非台商。原因在於大陸學校多屬公營，台灣教師領取薪水其實也可以視為「拿大陸政府的錢」，而學校領導也多有中共黨員。面對可能的煩人訴訟與紅色標籤，台師未來更不敢有反對蔡政府的聲音。

有在大陸工作的台灣教師批評，把法律當控管人民思想、限縮權利的工具，只要不服從就是中共同路人、就是威脅台灣的民主自由、就是叛國。民進黨這種作法與過去國民黨威權時代如出一轍。圖為「2018言論自由日─噤聲的日常」展區。（譚英瑛／多維新聞）

由於台灣少子化等原因，台灣流浪教師問題嚴重，特別是高學歷畢業的大學教師往往在台灣需要「排隊」好幾年，才有固定的職位。反觀近年大陸各地大學提供許多機會與相對優渥的薪資吸引台灣教師西進。大陸國台辦去（2019）年11月底曾表示，在大陸200多所大學就職的台灣教師有1600多人。

《反滲透法》的通過在大陸台師群體內部已引發效應，一位在天津任教的台師表示，在台師群組內，大家已開始注意「言辭」。有律師專業的友人就說，從法案施行開始，該工作就工作，該拿薪水就拿薪水，但回台灣不要幫特定政治人物拉票、不要批評蔡政府，就保證絕對不會有事。

該名台師批評，對政治表達建議與批評，都是憲法賦予公民的權利，為何在大陸工作就必須失去這個權利？只要批評政府施政，就可能被人構陷送辦，憲法保障的權利就沒有意義。難道反中的才有充分言論自由，反民進黨、反台獨的，就是被滲透的嫌疑人？

他認為，台師才是受法案影響最嚴重的，台商更多是商業行為，賺民間的錢，但台師是拿大陸政府的錢，基本上差一點就是公務員，而且學校領導十之八九都是中共黨員，雖然只是分派教學任務，但畢竟長期密切接觸。如果有某位台師剛好表達反對蔡政府的意見、支持特定候選人，就容易形成送辦起訴的完整犯罪結構，台師很難辯白。

該名台師表示，人民有免於恐懼的自由，《反滲透法》執行後，台師會更緊張恐懼。面對可能的煩人訴訟與紅色標籤，台師會更不敢說話，同時也會讓台師考慮是否繼續在大陸工作。

關於輿論批評法案是民主的倒退，他表示，過去國民黨威權時代，把法律當控管人民思想的工具，只要不服從就是中共同路人、就是威脅台灣的民主自由、就是叛國。民進黨這種作法如出一轍，只是還沒做到直接槍斃那麼過分，但已經看到開頭了。

大陸近年出台政策吸引台灣教師西進，目前光是大學任教的台師就超過1600位。圖為2018年4月18日，翁姓台籍教師在石家莊任教。（VCG）

另一位首份教職就在廣西工作的台師也喊冤，到大陸就業不是為了政治目的，初衷是因為大陸機會多。而大學本身就是公部門，而反滲透法邊界卻很模糊，台師都會擔心誤觸法網，心理難免會有壓力。

她說，這根本是差別待遇在大陸工作的台灣人，有點不平等，在台灣找教職就不需面對這樣的壓力，不需被貼上政治類的標籤。