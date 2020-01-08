台卸任大法官指反滲透法違憲　陸委會重申旨在減少北京干預

台灣《反滲透法》已於2019年年末完成立法程序，該法引發的爭議仍在社會發酵。曾任台灣大法官並為司法院副院長的蘇永欽今天（8日）表示，《反滲透法》概念含糊且違反人民自由，已達違憲程度。對此，台陸委會主委陳明通重申官方立場，該法旨在減少來自北京對台的滲透來源，以導正兩岸正常交流，且該法規範的僅是法律既有的「禁止行為」，定義非常明確。

民進黨立法院黨團於2019年的最後一天完成了《反滲透法》立法，不過該法仍尚待台總統蔡英文公布正式施行。（譚英瑛／多維新聞）

蘇永欽在國民黨立法院黨團的座談會上表示，台灣人民已經經過諸多大小選舉，心中已有各項過濾機制，如今台灣執政黨欲以「國安」之名訂定《反滲透法》，是否就能夠以該部法律達成目的，就比例原則與目的性而言，他需打個大問號。

蘇永欽更指出，基於台灣《反滲透法》為特別刑法，一旦台灣民眾平日的政治行為，如公投、遊說、政治獻金等遭到「滲透」，就將成為犯罪。但他覺得該法針對「滲透」的行為模式「指示、委託和資助」概念不嚴謹，亦有明確性的疑慮，恐有違憲之虞。

為解釋外界對於《反滲透法》的多項質疑，台陸委會主委陳明通表示，陸委會為推動該法立法的台灣政府部門，旨在「導正兩岸正常交流」，減少來自北京對台的「滲透干預」，使在大陸的台灣人在從事經商、就學、旅遊、拜拜等行為，能夠「回到初衷」，以此立法降低北京對台人的政治企圖，反而可使兩岸交流更加正常。

為解釋社會各方對《反滲透法》的質疑，這次法務部、內政部兩位次長與陸委會主委親上火線並召開記者會，重申政府對於該法的立場。（洪嘉徽／多維新聞）

陳明通重申，台灣《反滲透法》是在「既有的法律架構上」，禁止「在地協力者」的「滲透」行為，像是《集會遊行法》、《遊說法》、《政治獻金法》等法都有規範一些「禁止行為」。而《反滲透法》僅是為了防堵「滲透來源」透過「在地協力者」，來進行「這些原來台灣法律不允許的行為」。

陳明通還強調，該法「禁止」的行為（「提供政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、散播假訊息干擾選舉」等五類）「沒有包山包海」，在台的大陸配偶返鄉也無須擔心觸法，「不管是孃家還是婆家，都是家」，正常家庭團聚、生活都沒有問題。

陸委會主委陳明通（左）極力將《反滲透法》視為讓台商「好好做生意」、「導正兩岸交流」的利器，但這招是否能夠成功，還是要看台商買不買單。（洪嘉徽／多維新聞）

而台灣執法機關將如何界定行為人已接受來自「境外敵對勢力」的「委託、資助」， 台法務部次長陳明堂回應，「委託、資助」是台灣現行法律用詞，在諸多法律上都曾提及，不是《反滲透法》新設的名詞。至於由誰來認定罪行，陳明堂說，嫌疑人最終仍須回到司法認定，就以一般犯罪案件來說，「也不是警察閉眼就可以送案」，還是要經過司法調查，並釐清因果關係，強調台灣司法機關將會慎重執法。

至於有台灣媒體詢問《反滲透法》為何不採取以「負面表列」，明確化「滲透來源」等問題。陳明通則回應，由於「滲透來源」不只來自於大陸，還可能來自於外國，一旦台灣政府公布「滲透來源」，就可能使「滲透」方繞過已經公布的「滲透來源」，因此基本上仍採個案判定。