【2020台灣大選】郭台銘柯文哲選前之夜將同台？　郭：待安排

隨着2020年台灣總統暨立委選舉邁入尾聲，鴻海創辦人郭台銘由於將「郭家軍」散佈在台灣民眾黨與親民黨間，故他與台灣民眾黨黨主席柯文哲關係、以及是否出席台灣民眾黨選前之夜，備受輿論關注。 1月9日，郭台銘在接受媒體聯訪時仍未露口風，僅強調目前幕僚尚在為此作業，面對記者續問如何看到台灣民眾黨內部對其押寶兩黨的不滿，郭台銘則回應，他與柯文哲、蔡壁如的溝通管道「暢通無阻」，「絕對沒有外面傳的這些問題」。

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雖然郭台銘、柯文哲兩人枱面上依舊維持合作關係，但兩人與陣營幕僚卻不時在輿論上出現隔空交火的片段，近日柯文哲在接受媒體專訪時表示，郭台銘輔選親民黨都只輔選自己人，未與宋楚瑜合體，虧「這樣老宋受得了嗎？」，被輿論視為在暗酸郭台銘；不久後柯文哲再次爆料，指民眾黨只在郭台銘推薦的7人名單中選擇永齡基金會顧問高虹安作為該黨不分區，因此郭台銘才轉向與親民黨合作。

為了讓自家子弟兵進入立法院，郭台銘可謂費盡心思。（譚英瑛／多維新聞）

對此，郭台銘回應，他絕對沒有因為柯文哲對於選情的安排而感到「不開心」；他正致力於讓「第三勢力」極大化，如何讓年輕優秀的人才進入到台灣立法院，並使藍綠兩大黨都不要過半，畢竟「藍綠惡鬥」對台灣社會都不健康。

郭台銘於8日下午參加民眾黨大眾走活動，旨在拉抬該黨選情。（郭台銘媒體群組提供）

至於郭台銘曾於1月7日於台中掃街時路過曾經深陷於「一國兩制」爭議的一芳水果茶店，更在店家的牆上寫上「一芳水果茶我們支持你」，力挺該店家，不過此舉被民進黨不分區立委候選人范雲批不瞭解年輕人不喜親中態度。

郭台銘則認為，他當然懂年輕人，也曾帶領過如高虹安這類的年輕人，但他認為輿論「要了解台商的心聲」，台商每年為台灣賺取8,000多億美金來繳税，並致力於拓展大陸內銷市場，「我覺得非常辛苦，他們家在這裏，大家不要用顏色」看待。

郭台銘又說，如果蔡英文主張不要大陸內銷市場，「可以啊，那就馬上宣布兩岸經貿市場停止」，但假使如此，台灣立即從貿易順差轉向逆差，「所有的政策支票、税金誰來支付？」