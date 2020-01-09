【2020台灣大選】郭台銘軍師現身韓造勢晚會　呼籲郭宋支持者歸隊

台灣資深媒體人趙少康在國民黨初選期間，是鴻海集團創辦人郭台銘所屬意的選戰操盤手，趙少康亦被視為郭台銘的軍師。 韓國瑜周四（9日）晚上在凱道舉行造勢晚會，趙少康震撼登場，發言呼籲郭台銘、宋楚瑜的支持者，把台灣總統票投給韓國瑜。 趙少康對韓國瑜抱持觀望態度的「知識藍」、「經濟藍」選民表示，「我趙少康都出來支持韓國瑜了，你們能不出來嗎。」趙少康又稱，若韓國瑜找回2016年沒出來投票的軍公教人士，則可多100萬票，若「知識藍」、「經濟藍」也歸隊，得票還可望增加200萬。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com/

造勢晚會上人潮湧湧。（洪嘉徽攝）

趙少康在選前最後兩天現身韓國瑜的造勢晚會並發表挺韓言論，其本身的郭台銘軍師色彩，令發言更受關注。趙少康表示，過去馬英九造勢場合請他來助講，他當時婉拒，因為一定馬英九當時一定贏。後來朱立倫也請過他助講，他也婉拒，不過原因是朱立倫當時一定輸。趙少康坦言，自己觀察台灣選舉多年，從沒像這次如此詭異，支持蔡英文者說蔡會贏，支持韓國瑜的說韓會贏，如今距離投票日只剩下最後兩天，他呼籲，大家一定要積極拉票。

國民黨前主席連戰也來造勢現場，表達對於韓國瑜的支持。（洪嘉徽攝）

趙少康指出，美國前總統列根（Ronald Reagan）在參選時曾有一句名言，他問選民，「你比4年前過得好嗎？」趙少康引用這句話表示，如果你覺得自己過得好，就請投給蔡英文，如果你覺得不好，甚至未來也看不到希望，就請投給韓國瑜。趙少康指出，蔡英文如果當選，台灣只會更壞，他看不到台灣的前途，若民進黨在立法院再度過半，台灣民主就會完蛋，所以不能讓蔡英文當選，也不能讓民進黨取得立院過半席次，做不好就下台，這是民主最基本的原則。

趙少康亦分析，2016年台灣總統大選投票率只有66％，比2012年少了約8％，換算成選民票數，大概就是一百多萬票，少掉的8％以軍公教族群為主，這些人都是支持國民黨的，因馬英九時期的財政困難，砍了軍公教年終慰問金，導致這些人都不投票，令馬英九承受很大的壓力，沒想到蔡英文上任後直接大砍退休年金，而且蔡英文未來還會繼續砍，所以他相信，這次軍公教受到教訓，會回來投票了。

此時趙少康話鋒一轉，他指出，除了軍公教之外，另一邊被稱為「知識藍」、「經濟藍」對韓國瑜還抱持觀望的態度，但自己是知識藍也是經濟藍，「我趙少康都出來支持韓國瑜了，你們能不出來嗎。」趙少康說，只要知識藍經濟藍願意站出來，韓國瑜起碼多100萬到200萬票。

接着趙少康更對郭台銘支持者喊話，自己過去曾給過郭台銘建議，有資格對郭粉喊話，在民主程序之下，初選輸了就是輸了，請郭台銘支持者台灣總統票投給韓國瑜，區域立委也支持國民黨候選人，至於不分區立委，就隨便你們。親民黨的支持者也一樣，必須支持韓國瑜與國民黨區域立委，宋楚瑜會當選嗎？投宋楚瑜一票就是投蔡英文一票，若不想蔡英文當選，就一定要投給韓國瑜。