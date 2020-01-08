【2020台灣大選】從柯文哲的表態與不表態　看韓國瑜的聲勢變化

2020年台灣總統選舉進入倒數階段，民調已經「封關」情況下，爭取連任的蔡英文與從高雄出發的韓國瑜、以及4度競逐大位的宋楚瑜聲勢如何，成為各陣營各說各話的一陣迷霧。 不過，從「旁觀者」、台北市長柯文哲對「是否表態支持韓國瑜」這個提問的回答來看，韓國瑜的聲勢確實已與先前大不同，2018年九合一選舉翻轉高雄的「韓流」能否翻轉蔡英文的連任，很快就能揭曉。

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柯文哲由「不看好韓國瑜」的立場變成中立的「不表態」。（廖士峰／多維新聞）

「柯文哲在選戰最後階段會表態支持韓國瑜」這個「預言」，是韓國瑜挑選的台灣副總統候選人張善政在接受媒體專訪時的「猜想」，有趣的是，柯文哲今天（8日）面對媒體提問時表示，可以理解張善政想要多拉票的「人之常情」，但「不表態就是我的表態」，他又被追問是否會票投蔡英文？柯文哲重申「不表態就是我的表態」。

柯文哲的回答貌似「哲學」，但只要對照其評論韓國瑜選情的前後變化並稍加解讀，就可以理解，用電玩常用的術語來說，就是韓國瑜已經「回血」，至少，在柯文哲的心目中，選戰的天秤已經回到中間，勝負難料。

柯文哲先前說了些什麼？早在2019年10月民進黨「蔡賴配」成形，柯文哲當時說2020年台灣大選「已進入垃圾時間」，雖然沒有明確表態「挺蔡」，不過，「不看好韓國瑜」的言下之意卻是相當明確的，此後，在多次媒體訪談中，也一再重申「垃圾時間」的看法；不過，人稱「柯媽媽」，柯文哲的母親在12月底卻對媒體表示，柯文哲是「深綠底的」、「總統票一定投蔡英文」，柯文哲當時說「蔡英文勝選後，第一個清算的對象一定是柯文哲」，並表態「總統票可能會投宋楚瑜」。

簡言之，此前柯文哲並不吝於對「不看好韓國瑜」表態，而「總統票可能投宋楚瑜」的說法，也還未脱離台灣民眾黨「超越藍綠」的立黨宗旨。

熟悉台灣選舉操作的人都知道，在選舉時的「相挺」其實有兩種，一種是與你打着同一旗幟，幫你站台、拉票，真心實意的「力挺」，另一種則是「口不出惡言」，不扯你後腿、抹黑你的形象的維持「中立」，不讓你的失分項不斷擴大，也會被視為一種「善意」。

以此而論，柯文哲從過往不諱言「不看好韓國瑜」，轉換成對韓國瑜、蔡英文甚至宋楚瑜「不表態」的「中立」，毋寧可視為柯文哲對韓國瑜陣營釋出的「善意」。

柯文哲的轉變原因可能有三，一是在選戰最後階段，因為韓國瑜在政見會、辯論會的表現，以及敢接受立場明顯親近蔡英文的民視及網絡節目《博恩夜夜秀》正面挑戰，確實將他個人的聲勢拉上許多；其二則是民進黨陷在「養網軍」、「主張統一即是叛國」以及強硬通過《反滲透法》等種種失分泥淖之中，「討厭民進黨」的氛圍再起；其三民眾黨的選情不如預期中樂觀，「超越藍綠」之前必須先維持「等距」的「不表態」，才有機會將選票最大化。

郭台銘在讓自己的平輩摰友、子弟兵打着「郭家軍」旗號，在柯文哲的台灣民眾黨及宋楚瑜的親民黨的2020年台灣立委不分區提名名單中插旗「分進合擊」。（資料圖片）

與柯文哲成為「對照組」的，恰恰是先前與他結盟的台灣首富郭台銘。郭台銘從走出「台灣第三條路」的大開大闔，變成「票投親民黨」、「中華民國不能輸」的力挺親民黨，原因也是因為2020年選戰再次回到藍、綠對決樣態，郭台銘若沒有「取親民黨而經營之」，並努力讓親民黨留在立法院中，他的政治路恐怕就此告終。

從柯文哲、郭台銘的轉變都指向一個事實：韓國瑜不一定穩輸，而且場景好似回到2018年九合一選舉選前，民進黨再次以「恐共牌」召喚選民支持，韓國瑜則選擇正面迎戰，讓「下架蔡英文」成為民眾投票前必須要思考的問題之一。