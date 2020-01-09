【2020台灣大選】韓國瑜偕妻現身造勢晚會　韓粉高呼人數破百萬

台灣總統大選國民黨參選人高雄市長韓國瑜周四（9日）晚上，在台北總統府前凱道舉行造勢大會，韓國瑜偕同妻子李佳芬在晚上8時43分在主舞台上現身，支持者同時亦高喊參加人數已突破100萬人。

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凱道人潮湧湧。（聯合新聞網）

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現場所見，韓國瑜支持者的情緒相當亢奮，「韓粉」不斷揮舞青天白日滿地紅旗，並高喊「韓國瑜凍蒜（當選）」，希望韓國瑜能順利旗當選。

出席韓國瑜造勢晚會的有國民黨黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席連戰、前總統馬英九、新北市前市長朱立倫、內政部前部長李鴻源、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等藍營重量級人物，國民黨全台15個縣市的縣市長亦有到場，以展現藍營大團結。

一眾藍營重量級人物都有到場支持韓國瑜，以展現藍營大團結。（中央社）

韓國瑜在發言時繼續批評民進黨執政不力，稱民進黨上台三年多以來，他必須問台灣人「台灣人你快樂嗎？你滿足現況嗎？你擔心未來嗎？」，並稱尤其台灣中南部地區疼愛民進黨的朋友，每到選舉就出錢出力，但如今日子卻過得最苦，「選舉快到了，蔡英文才良心發現要開發大南方，難道過去三年半都在睡覺嗎？」

韓國瑜批評民進黨執政不力。（中央社）

韓國瑜稱民進黨就像「金光黨」，能貪就貪，完全貪污腐敗，故必須打破這一切沉悶，帶領衝出一條路。韓國瑜承諾會帶領團隊為台澎金馬做牛做馬，讓「中華民國」再次展翅高飛。

（綜合報道）