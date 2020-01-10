【2020台灣大選】學生團體募資返鄉列車　送3300青年回家投票

投票倒數不到24小時，由台灣青年民主協會主辦、台灣學生聯合會合辦的「2020青年民主返鄉列車」組織78班次遊覽車、客運合作34條路線1月10日陸續出發，台灣青年民主協會表示，兩日共計將有3,300名青年、學生，受惠於新台幣111元（約合29港元）乘車票價，得以克服過往因返鄉交通成本高昂，而導致青年世代投票率低的結構性因素，回家投下關鍵一票。

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返鄉列車送3,300名20到35歲青年返鄉。（蔡苡柔攝）

台灣青年民主協會秘書長張育萌在記者會上表示，從2008至2016總統大選以來，青年投票率相對較低，20至35歲之間的青年，投票率一直僅有約五至六成。相較之下，中壯年的公民，因為戶籍地與居住地重迭度高、不需因就學或工作而離鄉背井，這種結構性因素，讓65歲以上的選民投票率，過往高達八成以上。

張育萌指出，根據中選會統計，0至35歲的台灣年輕世代更將近500萬人，超過整體選民的四分之一。然而，過去青年因為離開家鄉求學、就業，再加上交通往返、排班不易等經濟門檻限制，而導致投票率低落。張育萌提到，韓國最近通過將投票門檻降低到18，台灣的投票門檻仍設在20歲，加上沒有不在藉投票藉交通補助，台灣人引以為傲的民主制度在東亞相對落後，今年的首投族就有118萬人，他強調台灣的選制應該顧及年輕人的聲音。

張育萌表示，2020青年民主返鄉列車籌備團隊以及台灣青年民主協會的成員，來自不同的地區、有著不同的意識形態，但因為都認同青年參與政治的理念，而聚集在一起，背後沒有特定政黨，更沒有支持任何特定的投票意向。這次計畫與台灣學生聯合會合作，串連來自北中南東近60所大專校院學生會的參與，他們希望不論認同哪種黨派、價值，都能夠不受環境與結構因素所困，而能夠有充足的資源，實現民主參與，投下選票。

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台灣大學人類學系的陳同學搭乘是返鄉列車的乘客，她提到，投票期間很難訂到回鄉的票，都要特別搶票，透過返鄉列車可以節省經費也有順利返鄉投票的機會。對於台灣年輕人投票的氛圍，她提到，年輕人中也有一部分人抱著消極的想法，但是透過返鄉列車讓回家投票這件事情的門檻降低，她搭乘台北時間下午3時的遊覽車返回高雄。

青年族群在這次大選中成為各候選人欲尋求支援的重要群體，三位總統候選人也大打青年政策，希望能獲得支持。同樣台灣青年民主協會主辦、38所大專院校學生會共同舉辦的「2020總統大選青年論壇」，在去年12月舉辦時，3位總統候選人也全數出席，希望能尋求台灣青年的支持。