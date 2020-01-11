【2020台灣大選】韓國瑜敗選　吳敦義請辭國民黨主席

國民黨總統候選人韓國瑜敗選。國民黨主席吳敦義晚上在黨中央率副主席兼秘書長曾永權、副秘書長兼組發會主委杜建德、行管會主委邱大展等一級主管召開記者會，宣布將在下周三的中常會請辭。
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吳敦義在黨中央承認敗選並請辭。（楊家鑫攝）
吳敦義表示，以慚愧的心情宣布，國民黨此次參與總統與立委兩項選舉敗選。他自應承擔敗選的責任，決定今天辭卸中國國民黨主席職務，副主席郝龍斌、曾永權等一級主管也會共同負起敗選責任。
有傳媒詢問如果中常會慰留是否接受慰留，吳敦義說現在都不知道。
吳敦義說，這次他們在總統選舉上遇到挫折，區域立委席次不完全符合期待，就國民黨的政治任務而言，並沒有達到好的成績，因此他們要冷靜沈思跟檢討，未來希望中國國民黨在基礎上更求精進，跟選務有關的一級主管以上，主席、副主席、秘書長與一級主管的幹部，會在下禮拜中常會請求總辭。
他指出，這次以挫折告終，但是韓國瑜已經盡其努力，全力以赴，他也充分代表國民黨公開、公平競選的風度跟氣質，「雖敗猶榮，致予最深的謝意」，希望韓國瑜未來會以高雄市長的身份，對高雄市政工作展開積極有貢獻的建設。
郝龍斌：國民黨只有「打掉重練」
國民黨副主席郝龍斌則利用Facebook宣布，即刻起辭去副主席一職。他並表示，國民黨只有「打掉重練」，領導中心必須「闊然大公」，才能重新凝聚支持者向心力及人民的支持。
郝龍斌原文如下：
這次的選舉結果，韓國瑜市長是非戰之罪。
面對這樣的局面，我即刻起，辭去國民黨副主席。
同志們，我們的黨還有什麼路可以走呢？除了「打掉重練」還有他途嗎？唯有如此，才有希望在廢墟中重新站起來！每逢挫敗我們就高喊，要革新，要團結。但這麼多年過去了，革新、團結在那裡？革新，必須從領導中心開始。
團結，必須從撼動內心開始。領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能是分歧的來源。
所以，本黨要重現曙光，重新凝聚支持者向心力及人民的支持，領導中心的角色必須明確化，領導中心闊然大公是黨改造核心中的核心，是重中之重。