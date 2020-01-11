【2020台灣大選】宋楚瑜競選發言人：宋楚瑜未來不再選總統

在台灣2020年總統大選中，多次參選總統的親民黨籍參選人，自開票以來票數便遠落後於蔡英文與韓國瑜兩位候選人。宋楚瑜競選總部發言人于美人則於今日（12日）傍晚受訪時表示，不會被開票結果影響心情。

香港01台灣大選專頁

https://taiwan2020.hk01.com﻿/

宋楚瑜競選總部發言人于美人（右三）向記者表示宋楚瑜未來不會再參選總統。（林君穎／多維新聞網）

于美人聲稱，非常感謝民眾這兩個月以來對親民黨的支持與鼓勵，也向民眾呼籲，選舉之後應回歸日常生活，無論投給哪個政黨，都要手牽手一起「愛護台灣」。

現場媒體提問稱開票結果不如預期，于美人回答，「我們是志在參加」，強調親民黨並不是在乎政黨的利益，而是民眾透過這場選舉贏得什麼，又凝聚什麼，未來是否有一致的目標，這才是這場選舉帶給民眾思考、也是親民黨在意的地方。接着于美人又強調，全世界那麼多華人，只有2,300萬人有投票權，台灣應該對此珍惜。

至於如何面對選戰結束的明天，于美人表示自己是標準的「斜槓青年」，今晚10點過後便會回歸正常生活，重回主持人工作，同時自稱已獲得許多與發言人有關的工作邀約。另外對於宋楚瑜未來是否還會再次參選，于美人堅定回答，四年後還會有奧運、世界盃足球，但是不會再有宋楚瑜。于美人還聲稱，她對能夠參與這歷史性的一刻，感到非常榮幸，也很感謝宋楚瑜在台灣30年的民主化過程裏，貢獻了他的心血。

宋楚瑜競選總部內的各家媒體記者們，氣氛遠比支持者熱絡。（林君穎／多維新聞網）

多維記者於宋楚瑜競選總部發現，在開票之初聚集的記者遠比支持者多，且記者們的氣氛也比支持者熱絡。然而值得玩味的是，記者們討論的反而是蔡英文與韓國瑜之選情，而非關注宋楚瑜。

此外，多維記者還於現場採訪到幾名「宋粉」，其中之一抱怨宋楚瑜的選前活動訊息太少，自己都沒來得及參加宋楚瑜舉辦的選前之夜，甚至到了投票當天才得知競選總部位置。另位支持者則表態已堅定支持宋楚瑜長達20年，並稱即使宋楚瑜這回未投入選戰，也不會把自己手中的票分給國民黨。此外，亦有香港人民來至宋楚瑜競選總部內，聲稱這應是宋楚瑜最後一回參選，因此特來感受氛圍。