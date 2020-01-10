【台灣大選】郭台銘「原定副手」黃健庭挺韓：民進黨是仇中受益者

2020台灣大選的選前之夜，國民黨選在高雄夢時代廣場前舉辦最後一場造勢晚會，台東縣前縣長，也是鴻海集團創辦人郭台銘當初親口承認原定的副手人選黃健庭，亦有出席替韓國瑜拉票，呼籲「知識藍」、「經濟藍」要歸隊、也請年輕選民務必想清楚再投票。 黃健庭稱年輕人要思考，「反中就是台灣價值嗎？親美我們就能高枕無憂嗎？別傻了，美國不會跟我們建交、美國只會賣武器給我們，反中、仇中最大的受益者，就是美國跟民進黨！」

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前台東縣縣長、郭台銘原定的副手黃健庭出席韓國瑜的造勢晚動，呼籲知識藍、經濟藍選民歸隊。（楊騰凱攝）

黃健庭表示，台灣的未來會是坎坷動盪還是富裕昌盛，就看明天能不能打贏這場選戰。黃健庭批評過去4年民進黨完全執政，但卻完全腐敗，治國無能，而且《反滲透法》火速通過，立法院竟變成民進黨的附隨組織，令人感到不可思議。

黃健庭認為民進黨在選擇中只有兩招，就是主權與撒錢，但稱根本都是「假議題」。台灣的主權方面，黃健庭稱前總統馬英九執政8年，不但沒有把台灣賣掉，「還是我們對外關係最好的時候，我們拿着中華民國的護照可以到164個國家免簽證」，「不管你們喜不喜歡國民黨，開創台灣經濟奇蹟的是國民黨；決定解嚴、開放媒體的是蔣經國總統；建立全世界都羨慕的健保是連戰行政院長；讓台灣在國際上抬頭挺胸的是國民黨，你說，你怎麼都不知道？沒錯，那是馬總統不會用公帑養網軍、不會用國家機器操弄選舉。」

韓國瑜在高雄選前一夜造勢晚會的盛況：

+ 4 + 3 + 2

黃健庭其後就提到年輕人要反思，「反中就是台灣價值嗎」，認為美國根本不會與台灣建交，只會出售武器，「反中、仇中最大的受益者，就是美國跟民進黨，但是最大的受害者卻是你們」；如果蔡英文勝選，「明天以後，我們每年對大陸貿易順差一年832億美金就消失不見了、ECFA到期就不續約了、RCEP也進不去，那隨之而來的就是我們貿易萎縮、經濟衰退、就業消失、勞保破產，然後我們怎麼解決低薪問題？怎麼解決能源問題？怎麼支應要上兆長照跟社福預算？0歲至6歲國家要拿甚麼去養？」

黃健庭是鴻海集團創辦人郭台銘當初親口承認的原定副手人選。（資料圖片）

黃健庭最後稱，民進黨用政策買票到處撒錢，只會當「散財童子」，人民看不到未來，「他們在乎的是下一次選舉、不是下一帶幸福」，呼籲選民要「下架」蔡英文、終結「綠色恐怖」，然後讓國民黨重返執政、「找回台灣人的驕傲、找回中華民國光榮感。」