【2020台灣大選】韓國瑜偕妻女高雄拉票　「賣菜阿嬤」現身支持

台灣總統大選國民黨參選人高雄市長韓國瑜，繼周四（9日）晚上在台北總統府前凱道舉行造勢大會，吸引百萬「韓粉」到場支持後，周五（10日）的選前之夜亦在大本營高雄舉行最後一場造勢晚會，活動開始後兩小時，主辦單位已宣布人數突破35萬。 韓國瑜在高雄的選前之夜，特別安排3名神秘嘉賓登場拉票，有「賣菜阿嬤」陳樹菊、妻子李佳芬及女兒韓冰。

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韓國瑜在這場名為「台灣安全、人民有錢」的造勢晚會舉行前，已先於社交平台上表示，「正如同我所說，我不會離開高雄，而我也會一直用行動證明這點。在高雄舉辦選前之夜是我從一開始就堅持的安排，因為我相信，高雄人民會讓全國人民看到港都的熱情！」

韓國瑜登場前，一眾藍營人物都輪番登台發言，全力為韓國瑜及國民黨拉票。（中央社）

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李佳芬發言，她稱知道就算韓國瑜成功當選，前路也很難走，但相信會有支持者陪同一起勇敢走下去，因為這些選擇都不是為了他們自己，而是要讓未來的子孫更幸福，「我相信我先生絕對是一個很棒很棒的領導者。」

韓冰則先是感謝支持者支持韓國瑜，直言知道支持者都很辛苦，不管如何都始終支持韓國瑜是非常不容易，其後更哽咽向一旁的韓國瑜說，「我知道你很辛苦，但我對你有信心，中華民國靠你了，我們年輕人的未來也靠你了！」

至於韓國瑜就繼續批評現今的民進黨已經變製，不再是過去有良心、理想的政黨，總統蔡英文更是把一個民主的民進黨搞成一個貪污腐敗的「金光黨」，遠離中南部鄉親30年來的期待。韓國瑜進一步表示，民進黨不只收買媒體，更大花5000億新台幣以政策買票，甚至秘密建立網軍，把年輕人洗腦帶風向，結果玩得太過分，逼死蘇啟誠這位優秀的外交官。

韓國瑜在選前一夜繼續批評民進黨執政失誤。（楊騰凱攝）

韓國瑜又批評前高雄市長謝長廷及陳菊，指二人升官後就忘記了南台灣。韓國瑜保證自己對南台灣的愛是所有候選人之中最認真最熱心，並向支持者喊話稱要一起翻轉台灣的命運，重新找到方向、找回驕傲，「願中華民國萬歲！」

另一方面，造勢晚會稍早曾發生一件小插曲，在神秘嘉賓「賣菜阿嬤」出場前，現場韓粉情緒已十分激動，結果就有一名支持者疑似情緒過激而昏倒，需要被抬出場外就醫。

（綜合報道）