【2020台灣大選】血癌末期台男拍片籲投票　投票日上午病逝留遺憾

台灣總統大選今天（11日）舉行，民眾投票踴躍，票站外大排長龍。 一名20歲血癌末期患者周三（8日）拍片，坦言周一（6日）剛被醫生告知剩下的日子不多，全身96%滿布癌細胞，「血癌末期中的末期」；但他仍堅定表示「我要活到至少投完票」，呼籲台灣民眾要去投票，感動不少網民。 但血癌勇士仍敵不過病魔，在投票日當天上午病逝，其母親更透露，兒子最終也沒有成功投票。

血癌末期的台男日前拍片呼籲台灣人在總統大選投票，指自己會堅持「投完票」、「點完票」。（facebook影片截圖）

據台媒《ETtoday新聞雲》報道，選前台灣網上興起一波「出來投票」的聲浪，其中一位被宣告血癌末期的20歲台灣男子，透露生命已經被醫生宣告倒數，但他仍堅持要活到投完票、開完票，1分20秒的呼籲影片感動許多網友，留言打氣說「真的是勇士！」、「謝謝你勇士」。

這位罹患血癌的男子，表示在周一（6日）被醫生宣告「剩沒幾天」，狀況是「血癌末期中的末期」，抽血撿健全身96％都是癌細胞。「醫生說大概一兩天就會出事情」。

影片拍攝時間是在周三（8日），他身體狀況還沒事。他表示目前的願望是，第一階段能夠撐到投完票、開完票，並霸氣宣告「林北（我）癌症末期都要投票，大家投起來」。

有網友將影片上傳fb後寫道「你說的話我們都有聽到，你才是真正的勇士，連腳都走不穩了，總說要活到投完票開完票才可以。20歲的身體有著50歲的靈魂，不因他人而改變，即便生命如此脆弱，也勇敢向前。」、「謝謝你的勇敢，我們愛你，謝謝你也愛著我們。」

男子最終在投票日上午病逝，最終仍是沒有投到票。（三立新聞網）

不過就在今天（11日）投票日當天，男子的親戚在批踢踢發文透露，他最後仍敵不過病魔，在11日上午病逝，親戚也透過私訊跟《ETtoday新聞雲》記者證實，也希望透過「血癌勇士」的影片，可以讓大家都踴躍投票。消息一出也讓網民紛紛推文「R.I.P」表達不捨。

（《ETtoday新聞雲》）