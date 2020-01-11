【台灣大選】拉票大打親情牌　宋楚瑜女兒：爸爸不老只是出道早

2020年台灣大選投票前夜，藍綠各自衝刺總統選情，親民黨亦如此，除了請郭台銘與總統候選人宋楚瑜在選前之夜合體，宋楚瑜更在造勢場合尾聲時，特請他一向低調的女兒宋鎮邁站台，大打「親情牌」。針對輿論總質疑宋楚瑜年紀大，宋鎮邁則以宋楚瑜不老「他只是出道得早」來化解外界對他的疑問。

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在造勢尾聲，親民黨還特別安排一位年輕「宋粉」贈送花束給宋楚瑜，並與宋擁抱。（譚英瑛／多維新聞）

宋楚瑜在演說時仍舊重申過去「當選後只做一任」、將「致力於『撥三亂』『返三正』」、重新檢討年金改革與「一例一休」等論點。

宋楚瑜說，「政治是良心事業」，他這次參選就是要重新為台灣「撥亂反正」，旨在化解當前的社會各式對立、去除當前官場的酬庸惡習，更要調整目前執政黨「爆衝」的各項改革政策；宋楚瑜也強調，假使當選，他將致力於推動兩岸和平，使兩岸人民「相親相愛」，但是大陸也須了解「中華民國政府存在的事實」，且台灣人絕不放棄自由民主制度。

握持着麥克風者為宋楚瑜女兒宋鎮邁。（譚英瑛／多維新聞）

除了韓國瑜在選前之夜特別請他容貌清麗的女兒韓冰來站台，宋楚瑜也在選前之夜大打「親情牌」、「女兒牌」，為這場激烈的總統選戰增添暖意。宋鎮邁說，「對我們這一輩來講，戰爭好像是很遙遠的事情，和平好像是基本的普世人權」， 宋楚瑜生於大陸湖南誕生之際正逢中日戰爭，曾受到戰亂之苦，赴美讀書時又碰上美國人對越戰的抗爭，因此他充分理解戰爭造成的恐懼。

宋鎮邁說，宋楚瑜先前代表台灣政府出席APEC會議時曾表示，看過那麼多的紛亂與悲歡離合，居然還可以代表台灣政府與各國元首「和平」思索區域發展，不再是「打架的關係，而是用頭腦想如何為國家經濟都要找出一條路，而這必須建立在『對話』」；這次2020年選舉，她卻看到社會上出現諸多「謾罵」，人民投票行為也只考慮各候選人的討厭程度「我討厭你所以我想要下架你」，覺得這種選舉文化非常不健康。

宋鎮邁還特別為宋楚瑜的專業力背書，親民黨跟宋「他一定能為大家在這條中道道路上面堅持有尊嚴的維護我們的權力」，使台灣能充分發揮自身能量，成為一個小且棒的地方。