【2020台灣大選】蔡英文總部支持者聚集　英粉：憂心韓國瑜當選

1月11日全台灣天氣良好，除了投票率有望衝高外，韓國瑜和蔡英文的支持者也都在下午陸續現身競選總部。在當地時間15時30分，蔡英文位於台北市北平東路的競選總部前準備迎接開票，現場約有400多名蔡英文支持者聚集，但仍有很多空位，競選總部外則是排滿了媒體車。

蔡英文競選總部支持者開始聚集。（洪嘉徽攝）

蔡英文的粉絲林小姐在3點就來到現場，帶着還未滿20歲沒有投票權的女兒來觀選。簡小姐表示，她會支持蔡英文是因為她覺得蔡英文的政見很棒而且都是應該要做的，而且他在上一屆承諾選民的政策都有實踐。此外，加上蔡英文維護主權的態度讓她很放心。

林小姐帶著女兒來看開票。（林仕祥攝）

對於民進黨這次國會能否過半，她坦言很難，但她希望民進黨跟其他友黨加一起可以有機會過半。林小姐表示，如果蔡英文沒有當選她會對台灣的未來非常憂心。對於蔡英文的對手韓國瑜，林小姐說，她認為韓國瑜只是當個市長都可以往中聯辦跑，「 如果他當上總統就會更肆無忌憚地派底下的官員跟大陸很多的接洽，這是很危險的事。」

20多歲的台灣青年簡小姐表示，蔡英文的執政讓她很有感，其中包括在托育長照2.0，還有年輕人減税及同婚的通過讓她最有感。對於蔡英文的選情，她也坦言，覺得有點危險，但她還是有信心，還是抱持希望國會能夠過半。簡小姐表示她的同年齡層支持蔡英文的人比較多，她很憂心韓國瑜會上台當總統，她表示，擔心台灣會被他賣掉也擔心國家被治理得亂七八糟。民進黨中央黨部前的彭小姐同樣支持蔡英文，她表示，過去她都在家裏看開票，今年因為選情激烈，特地第一次到選舉現場看直播。