【2020台灣大選】民進黨大勝　蔡英文拋兩岸交流8字箴言

2020年台灣大選，民進黨蔡英文大勝，得票破817萬創歷史新高，此外，民進黨區域立委席次得到48席，不分區立委得到13席，共計61席，達成「完全執政」的目標。 蔡英文1月11日召開國際記者會向北京喊話。她強調，為兩岸和平穩定所做的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，致力於確保台海的和平穩定，「和平、對等、民主、對話」這8個字，是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。 她表示，希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇，兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待。

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最終得票結果。（中央選舉委員會）

蔡英文和副手賴清德、現任副總統陳建仁、外交部長吳釗燮共同召開這場國際記者會，她表示，要謝謝11日出來投票的選民，無論投票給誰，都是民主價值的實踐，藉由每一次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，「我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家，中華民國台灣」。

蔡英文向敗選的對手韓國瑜、宋楚瑜致意，和她一起完成了這段民主之旅，她會帶着選舉過程中，所有對她的建設性批評，開啟下一個任期，就算彼此政黨立場不同，她相信未來大家也有合作的空間。台灣人民用選票選擇民進黨繼續執政，並且維持立法院多數，這樣的結果代表過去四年，執政團隊和立法院黨團，正走在正確的方向上。她感謝每一位投票給她、和民進黨候選人的支持者，選擇了民主和進步的價值，選擇了改革和團結的道路。

她也要向大家保證，絕對不會因為勝利，就忘記了反省。過去這4年，執政團隊有成績，但是也有不足的地方，台灣人民願意再給她四年，她會把做不夠的、來不及做的，做得更好、做得更多。未來執政團隊會鞭策自己，政府必須廉能有效率，改革必須要持續推動，區域必須持續均衡發展，貧富差距也必須持續改善，也會繼續加強國家安全的作為，守護台灣的主權。

蔡英文在國際記者會上花大量篇幅講述兩岸關係。（洪嘉徽攝）

蔡英文說，這次大選得到國際上前所未有的關注，11日有很多國際媒體到場，她要藉這個機會，代表台灣人民，感謝國際友人對於台灣民主的重視和支持，「這次選舉顯示，台灣人民希望國際社會，能夠看到我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同；並且在國際參與上，給予台灣公平的對待」。

蔡英文強調，中華民國台灣，是國際社會不可或缺的一員，中華民國台灣願意和各國積極合作，共同承擔責任，共享繁榮，維持區域的和平穩定，所以對每個國家而言，台灣應該是一個夥伴，而不是一個議題。她指出，這一次選舉結果揭露一個重要的意義，那就是「我們的主權和民主，被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音，喊出我們的堅持」，這三年多來，她緊守着主權的底線，但也願意和中國大陸維持健康的交往，面對北京當局的文攻武嚇，她保持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重的衝突。

蔡英文表示，北京當局對台灣節節進逼，並提出「一國兩制」台灣方案，要台灣在主權上讓步，吞下台灣無法接受的條件，面對對岸試圖片面改變台海現狀，台灣別無選擇，必須持續強化民主防衛機制，並且建立足以保衛台海安全的國防力量。她特別強調，自己為兩岸關係和平穩定所做的承諾，不會改變，但兩岸雙方都有責任，致力於確保台海的和平穩定。

蔡英文再次呼籲北京當局，「和平、對等、民主、對話」，這8個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅；對等，就是雙方都互不否認彼此存在的事實；民主，就是台灣的前途要由2300萬人決定；對話，就是雙方能坐下來談未來關係的發展。她希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇，兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待，「這場選舉的結果，就是最清楚的答案」。

+ 5 + 4 + 3

蔡英文最後表示，選舉已經結束，所有選舉過程中的衝突，都應該到此為止，她希望所有支持者，絕對不要有任何刺激對手的言行，「我們要擁抱彼此，因為，要打敗這個國家的困境，所有人都必須團結在民主的旗幟之下」。她感謝這4年來，每一位並肩奮鬥的夥伴，尤其是她身邊的這幾位，「我們肩上有更重的責任，眼前有更多的任務，從明天開始，我們還是每一天都努力工作，絕對不會辜負今天投票給我們的人民」。

隨後蔡英文接受傳媒提問指出，這次選舉的選擇並非「親中」與「親美」的抉擇，而是自由民主的選擇，並認為北京當局打壓的力度持續存在，也會越來越大，但這次台灣人民用選票表示，台灣人民拒絕一國兩制，身為台灣總統，她必須在台灣民意的基礎上，處理兩岸關係，她會善盡國際成員責任，堅決維持台海和平，民主的台灣從來不是麻煩製造者，在堅持民主價值的基礎上，她不會改變兩岸立場，努力突破國際僵局，也希望兩岸重啟對話協商，她願意隨時和對岸啟動協商。

至於內閣是否將調整？蔡英文說，她要特別感謝行政院長蘇貞昌這一年的努力，面對新立法院，內閣總辭雖是慣例，但展望台灣未來的挑戰，現在內外情勢都在快速變動中，政府還有很多事情要進行，她希望行政團隊保持穩定、發揮效果。

對於蔡英文下階段改革目標，蔡英文則回應，希望在此前4年的基礎上「全力提升國力」，讓所有民眾得到照顧。產業方面則要全力轉型升級，對人民照顧的擴大會再升級，此外希望台灣區域發展更均衡，更會積極在國際上參與，讓台灣成為印太地區不可或缺的一員。