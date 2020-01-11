【2020台灣大選】民進黨拿下62席立委　國民黨斬獲38席

2020台灣立委選舉總計113席的立委席次，分別為區域立委73席、原住民立委6席、不分區立委34席。根據中選會公布的政黨票結果，民進黨共拿下62席立委（其中，民進黨籍蘇震清參加了無黨籍區域立委選舉），國民黨獲得38席。時代力量均分配到3席不分區立委，由台北市長柯文哲於去年8月成立的台灣民眾黨，初試啼聲就奪下5席不分區席次，成為國會第3大黨。

本次台灣立法院第三勢力中，台灣民眾黨分配到5席不分區立委，時代力量分配到3席不分區立委，再加上台灣基進區域立委當選人陳柏惟、無黨團結聯盟當選人高金素梅，以及無黨籍區域立委當選人林昶佐、趙正宇、傅崐萁、總數達13席。

台灣民眾黨成為第3大黨。（聯合新聞網）

不過，親民黨因為區域與不分區立委都沒有斬獲，席次「掛零」，立法院仍維持兩大兩小的政黨生態。

郭台銘選前曾力挺宋楚瑜，然而無論宋楚瑜還是親民黨，情況比四年前的情況還慘，也讓外界解讀郭台銘光環失靈。郭台銘力挺參加立委選舉的「郭家軍」幾乎全軍覆沒，外傳郭台銘震怒，認為選得實在太糟糕，即便是民眾黨不分區提名人、大數據專家高虹安順利進入國會，也無法執行郭的意志，內部已下令要求高虹安「裸退」，不要再擔任民眾黨不分區提名人。

據了解，政黨票得票比率達5%以上政黨，可參與分配不分區立委席次，而得票率逾3%的政黨，可取得每年每票新台幣50元的政黨補助款，得票率逾2%的政黨，可以在下次選舉中直接提名不分區立委。而台灣基進拿下3.16%的政黨票得票率，跨越3%門檻，將獲得政黨補助款。

根據中央選舉委員會統計，這次共有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217名參選人名單，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創歷史新高。

2016年立委選舉，113席立委（區域與不分區）中，民進黨拿下68席、國民黨35席、親民黨3席、時代力量5席、無黨團結聯盟1席，另外還有無黨籍立委趙正宇。