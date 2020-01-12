【武漢肺炎】陸方同意接待　台灣將派專家赴武漢訪查肺炎疫情

武漢爆發的不明原因肺炎涉一種新型冠狀病毒。武漢市衛健委11日表示，初步診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例有41宗，其中2宗已出院、7宗重症、1宗死亡。 雖然台灣目前沒有武漢肺炎確診個案，但因保護需要，台方曾向陸方提出訪查需求。台灣疾管署署長周志浩今日（12）表示，陸方11日傍晚同意接待台灣訪查團，將派2名專家前往。

台灣疾管署署長周志浩。（中央社）

因應武漢新型冠狀病毒疫情，台灣行政院副院長陳其邁日前要求衛生福利部疾病管制署派專家團赴大陸訪查，了解病患臨床表現、治療經驗等，以掌握更多疫情資訊。

台灣疾管署6日向陸方的衛生健康委員會發出信函，請求陸方依據「兩岸醫藥衛生合作協議」，同意讓台灣派專家至武漢地區對疫情進行了解。疾管署在11日傍晚收到陸方以電話回覆，同意接待台灣專家訪查團。

周志浩表示，將盡快派出2名專家實地了解武漢目前的流行病學調查、防治狀況跟作為，最快這一兩天就會出發。

台灣桃園國際機場已啟動邊境檢疫應變措施。（中央社）

台灣疾管署持續執行武漢直飛班機登機檢疫，副署長莊人祥表示，目前已執行20航班，共檢疫2199名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除武漢肺炎，其餘8人症狀皆已改善或痊癒，經評估由地方政府衛生局持續追蹤關懷。