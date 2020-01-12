【武漢肺炎】世衞：中國已公開新冠狀病毒基因圖譜　各國可閱覽

武漢的爆發的不明原因肺炎涉一種新型冠狀病毒，惟當局一直未公布新病毒的基因資料，有上海復旦大學的學者昨日（11日）將新型病毒的基因先行上載至醫學網站，世界衞生組織至香港時間今晨（12日）公布，已收到中國分享的完整基因序列，又透露當局已正式將相關資料上載至一個公開的數據平台，讓研究員及各國公共衞生部門可以閱覽。 有本地專家指，完整的資料有助實驗室人員設計出更準確的快速測試，又估計新測試數日內可應用，而且內地已有相應技術，因此確診的病例由較早前公布的59宗，篩檢至最新的41宗個案。

世界衞生組織在社交網站Twitter透露，中國已將新型冠狀病毒的完整基因序列資料，上載至「GISAID」（全球共享禽流感數據倡議組織）平台，讓各國公共衞生部門、實驗室人員及研究員均能取得該些資料。

世衞總幹事阿達諾姆（Tedros Adhanom）表示，昨日已與國家衛生健康委員會主任馬曉偉聯絡，讚揚他與中國政府迅速與全球分享新型冠狀病毒資訊，又感謝中國科學家及醫護對公共健康的付出。

料數日內有新快速測試可應用

香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅指，已取得病毒的全部基因，料可在數日至一星期內設計出新的PCR快速測試，針對性地測試病人樣本是否對武漢新病毒呈陽性反應，他預計新測試需時3至4小時會有結果。

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，由於內地已有相應測試技術，因此確診感染新型冠狀病毒的病例由較早前公布的59宗，經測試後有個案被篩走，至1月11日累計確診有41宗個案。

有內地學者自行將病毒基因上載到醫學網站

內地當局自爆發不明原因肺炎以來，一直只透過內地媒體透露有關當地疫情的消息，未有公開所發現的新型冠狀病毒資料，本港專家早前在記者會上亦有提出，望當局盡快分享基因排序，以加快辨識確診病人的速度。

至昨日有內地學者將資料先行曝光，才令外界得知更多資訊，包括新病毒屬冠狀病毒2B分型，其基因排序與沙士病毒的基因有73%相同等。