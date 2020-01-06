【黑鷹墜落】不滿初步調查結果　台軍方或將黑盒晶片交予美方解讀

台灣空軍一架黑鷹直升機1月2日在新北與宜蘭交接的山區墜毀，釀成8死5傷，死者更包括有國防部參謀總長沈一鳴等多位軍方高層。在相關調查機構公開初步調查結果後，台軍方表示，不排除將「失事殘存飛行資料記錄器FDR」（黑盒）交予美方解讀。

綜合媒體1月6日報道，台軍方1月3日上午搜尋到2個黑盒，包括墜毀直升機的飛行記錄器及語音記錄器，發現其外形保持相當完整。台運輸安全調查機構「運安會」當晚連夜解讀相關數據後，將3D模擬動畫等資料移交台軍方。

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台軍方稱，從黑盒判讀的參數分析，機械問題大部分可以排除，也看不出事發當時有亂流，直升機墜毀與下沉氣流應無關聯，是否是「人為」因素需進一步分析。

「運安會」解釋稱，機械問題可以排除8成。由於黑盒內部分重要參數需要送交原廠判讀，才能排除剩下2成的可能性，目前只能說人為、天氣、機械等因素都無法完全排除。

對此，台空軍司令部表示，不排除把黑盒內部分存儲芯片交予美方解讀，完整調查需一年才能公開。空難事故調查員禁止向外界披露任何飛行紀錄儀器的資訊，否則取消調查資格。

台灣運安會4日完成失事黑鷹直升機黑盒子（圖）資料解讀。（台灣國防部）

據台媒報道，「運安會」負責人楊宏智表示，事發前的30秒是事故關鍵。

此前，有目擊者稱看到黑鷹直升機低空盤旋三四圈後墜毀。但據報道，黑盒判讀完成後發現，該直升機並未出現「低空飛三四圈」的情況。反而是因事故發生突然，飛行員試圖拉昇直升機但失敗，且來不及發出求救信號。

還有消息指，此次直升機的撞擊位置位於山脊線附近，從地形角度分析，疑似拉升不及時導致撞山。

分析稱，山區能見度變化大，台空軍雖稱失事直升機當時目視良好，但其後被派遣執行搜救任務的另兩架「黑鷹」，在目標區上空完全看不到失事機目標。

有資深飛行員表示，機械故障通常會有反應時間，不至於在30秒內才被發現。因此整起事故應是典型的可控飛行撞地事故（CFIT），即飛機正常，但因為一些失誤造成失事。

值得一提的是，在此次事故中遇難的沈一鳴是台軍參謀總長，該職位被稱為台軍的最高職務。

1月3日，蔡英文召開「國防軍事會談」，裁示追晉沈一鳴一級上將，頒授青天白日勳章。