【台灣大選】蔡英文談勝選：原因多重　不能簡化為人民無條件支持

挾帶着817萬張選票支持，蔡英文高票連任台灣總統，並於1月15日（周三）回到民進黨中央黨部，向整個選舉團隊致意。 蔡英文坦承，這次人民投票給民進黨，有很多原因，有的是死忠支持者，但也有只是不喜歡對手，或反對一國兩制的人，選擇投票給民進黨，不能簡化成人民對執政團隊無條件的支持，黨應該伸出雙手，拿出更大的誠意擁抱不支持他們的人民。

蔡英文坦承，這次人民投票給民進黨，有很多原因，有的是死忠支持者，但也有只是不喜歡對手，或反對一國兩制的人。（林仕祥／多維新聞）

民進黨15日召開選後第一場中常會，蔡英文與搭檔賴清德午間一同前往中央黨部，向所有黨公職致意，她強調，團結的民進黨就會獲勝，這個道理大家都懂，「這一次我們又一起做到了」。這次她和賴清德共得到817萬張選票的支持，但大家都很清楚，人民投票給她有很多原因，這些原因不能被簡化成人民對執政團隊無條件的支持，就如同她當選那一晚說的，「支持我們的人，我們感謝，沒有支持我們的人，我們也理解」，並且願意伸出雙手，拿出更多誠意擁抱他們，化解他們的疑慮。



蔡英文指出，民進黨的可愛，在於民進黨不會因為失敗而灰心喪志，也不會因為勝利就忘記反省，選舉結束後，保持政局穩定，用對話化解對立，團結整個國家是執政團隊的當務之急，她今天來向大家致意，除了表達謝意外，更是要拜託所有人堅守崗位、認真打拼，每一張選票的付託都要記在心上，每一位國民的照顧不能因為政治傾向而有絲毫減損。

賴清德表示，民進黨在大家團結一致下，展現非常好的成績，府院黨鐵三角，各自發揮功能。（林仕祥／多維新聞）

賴清德致詞時則說，這次民進黨在大家團結一致下，展現非常好的成績，府院黨鐵三角，各自發揮功能。進，分進合擊，守，區域連橫，讓蔡英文拿下歷史新高選票，突破800萬張選票，他也非常欽佩黨中央於2019年推出「社會同型 世代共贏」決議文，並且身體力行，引領了許多年輕人，並藉此讓拿下國會過半席次，相信台灣人民都會記得黨在這次選戰的傑出貢獻，「這是台灣人民的勝利，也是台灣民主的重大勝利，謝謝台灣人民的支持，天佑台灣」。

民進黨許多年輕黨工歡迎蔡英文。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文與賴清德兩人發表談話後，便因「另有公務」之名離開中常會現場，路上許多年輕黨公職，手持「歡迎小英回娘家」等標語，表達對蔡英文儘快回任黨主席的期待。