【台灣大選】國民黨敗選報告列七大因素：黨內矛盾不團結

2020台灣大選國民黨慘敗，國民黨在敗選報告中除了指出韓國瑜及其競選團隊有不足之處外，亦有承認自身的責任，七大因素有四項均是與國民黨內部有關。 其中第二項的因素是國民黨未有掌握兩岸論述的話語權，第五項因素是黨內矛盾不團結，第六項因素是不分區立委的提名未能符合外界期待。 國民黨更在第七項因素中直認現今青年參與政治程度高，但國民黨並不受青年選民青睞，被認為是對立或保守迂腐。

在第二項因素中，報告指國民黨在兩岸論述中未掌握話語權，無法因應變局。過去「九二共識」、「一中各表」的論述使兩岸維持互信、和平穩定的發展狀態，而民進黨早在2016年大選中提出的「維持現狀」，已使民眾對於其實際的「反中鎖國」立場鬆懈。民進黨其後扭曲「一中各表」的「九二共識」涵意為「一國兩制」，但國民黨雖有明確的兩岸路線及論述，卻未能根據形勢變化調整腳步，缺乏更為積極的政策論述與跟上時代潮流的新詮釋，當下難獲選民認同，甚至使過去在兩岸關係上的努力變成「親中賣台」、「矮化主權」。

國民黨召開中常會檢討敗選，有身為黨員的各地年輕世代市議員在會場外疾呼要改革和組織改造。（中央社）

至於第五及第六項因素，報告認為韓國瑜在國民黨初選中勝出，當下確是最住人選。但在提名過程中一再修改制度，以致有一定政治實力的人士不願參選，且事後亦未能團結支持韓國瑜，敗選者亦未能信守選前承諾全力支持，並轉向支持其他政黨，導致有難以彌補的裂痕。

此外，不分區立委名單同樣是國民黨敗選的因素之一，報告指外界咸認為名單中有爭議人選，排名亦有問題，引發黨內外批判聲浪。雖然幾度順應民意調整，惟最終仍未能符合外界期待，甚至被解讀為對派系及特定群體的妥協，形象受挫。

另一方面，報告有提到時下青年關心各類型社會議題，但國民黨但社會議題的許多主張，不是站在青年的對立面，就是被視為保守迂腐，導致現階段國民黨並非青年認同政黨的首選，亦缺乏各類議題團體的聲援，無法在議題論述力道上產生能量外，更難以拓展青年族群經營的廣度與深度。

國民黨在敗選檢討報告列出的七大因素：

一、「討厭民進黨」終不敵「亡國感」 二、兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局 三、惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同 四、高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤 五、黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強 六、不分區名單未能符合外界期待 七、青年參與政治程度高，本黨不受青年選民青睞

（綜合報道）