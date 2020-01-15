【2020台灣大選】獨派準立委：國民黨還有救，韓國瑜沒救

國民黨於甫結束的2020年總統大選大敗，黨內再度興起一波檢討吳敦義的聲浪，部分中常委更以辭職明志。對此，被視為這次區域立委選舉最大驚奇的台灣基進立委當選人陳柏惟，於1月15日接受媒體人周玉蔻專訪時直言，「哪有當選人全都辭中常委的，是當選人的錯嗎？」更質疑若國民黨只公審吳敦義、不公審韓國瑜，那不就代表國民黨認同韓國瑜路線？

由台灣基進與民進黨合推的立委候選人陳柏惟，如今當選新任立委。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

若這次2020年區域立委選舉有所謂的「驚奇」，陳柏惟絕對是其中一位，雖為民進黨與台灣基進合力推薦的立委參選人，但他短短几個月便靠着強力空戰扳倒在地經營多年的國民黨現任立委顏寬恒。當被問到國民黨兩次總統級大選大敗還「有沒有救」，陳柏惟則直言，「我認為韓國瑜沒有救，但國民黨還有」。

陳柏惟指出，在這次總統級選舉過程中，鮮少有網紅選擇支持國民黨立委與總統候選人，「因為他們（網紅們）覺得（挺國民黨）很丟臉」，或是在表達對國民黨的支持後就跑去中國大陸；但過去借着金曲獎、綜藝節目起家的藝人們，其實多半不會表態支持黨外或民進黨，而現在則是沒有一位網紅支持國民黨，如此的變化則證明當前的流行文化、潮流均是無法接受如國民黨般的政黨。

面對對方詢問對手顏寬恒在敗選後做什麼，陳柏惟則回應，「在釣魚（瑜）吧？」。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

由於下任國民黨黨主席將於3月7日改選，目前外界仍觀望韓國瑜是否將表態參選。對此，陳柏惟則說，他支持韓國瑜參選國民黨黨主席，因為韓去選「國民黨倒比較快，若他選上國民黨便正式新黨化」，而一旦韓國瑜入主國民黨黨魁，他覺得部分國民黨青壯派將出走國民黨，投向台灣民眾黨或另組「台灣國民黨」。

至於近日國民黨員頻繁出面檢討吳敦義，頗有逼宮之意，陳柏惟則重批，國民黨戰敗後到底做了什麼？哪有立委當選人自行辭去中常委？這是當選人的錯嗎？而國民黨眾人又在公審選舉時間不知道扮演什麼角色的吳敦義，卻不去檢討韓國瑜，如此的檢討方式根本形同是對韓的認同，但這樣下去不就代表國民黨「國瑜黨」化，對挽回鴻海創辦人郭台銘、前立法院院長王金平重回國民黨無益。