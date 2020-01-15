【2020台灣大選】吳斯懷辭立委是假議題　國民黨權力結構不許他辭

2020年台灣大選，國民黨大敗收場，國民黨主席吳敦義跟充滿爭議的不分區立委吳斯懷，遭點名為本次選舉的「兩大戰犯」。1月11日敗選之後，國民黨內立即掀起要求吳敦義跟吳斯懷立即辭職的批判聲浪。吳斯懷本人表示，「未戰先降」不是他的作風，不改即將赴任台灣立法院的態勢。 儘管要求吳斯懷辭立委的浪潮如驚滔駭浪襲捲國民黨，但事實上，要求吳斯懷辭跟「會不會辭」是兩碼子事情。務實點講，吳斯懷不可能辭立委。

2020總統立委選舉國民黨大敗，國民黨台北市議員羅智強（左5）12日號召多位黨內青壯派議員、幕僚，要求國民黨主席吳敦義、退將吳斯懷辭職。（中央社）

國民黨內的選舉，黨員投票率一向極低，黨員實際參與黨內投票者少之又少，但有一群黨員容易被動員、投票率也高，可稱「得之即得黨內大位」，即被戲稱為「投票部隊」的國民黨黃復興黨部。選舉之前雖有傳言，指出黃復興黨部對吳斯懷這個人選也非完全支持，對吳斯懷的支持是有分歧的，惟背後有「有力人士」力挺吳斯懷，才催使吳斯懷誕生，黃復興黨部並不是「非要吳斯懷不可」。

只不過，不論吳斯懷此人的評價爭議如何，也不論選前黃復興黨部的意見怎樣分歧，鐵打的事實就是「他確定是立委」，作為國民黨內最大票倉已在台灣立法院安插上自己的人馬，有可能不保吳斯懷，自斷自己臂膀嗎？而國民黨敗選後，顯而易見的是即將掀起黨主席之戰，首先傳出消息將叩問黨主席之位的有連勝文、朱立倫，另外蔣萬安、江啟臣甚至郝龍斌、馬英九的呼聲也很高。基於前述所言，如果有意問鼎黨主席大位、掌握黨機器者，贏得黃復興黨部支持的候選人原則上等同於「搶下先機，先贏一半」。在此前提下，有誰敢力挺拔除吳斯懷，得罪黃復興黨部？

退將吳斯懷從名列國民黨不分區立委名單以來，即引爆社會爭議，甚至成為民進黨進攻的戰線缺口。 （中央社）

無論現在喊改革、喊吳斯懷下台的人，喊得多麼大聲，喊得振聾發聵，只要想角逐黨內重要職務的選舉，必定都得跪倒於黃復興黨部龐大的票源之前，無一可以倖免於黃復興黨部的強大實力。所以，是誰力保吳斯懷得免於外部壓力而辭去立委之職？是誰讓黃復興黨部擁有不成比例的話語權？實是國民黨本身的權力結構力保吳斯懷，是國民黨本身的選票結構力挺吳斯懷，是不積極參與選舉的黨員們放縱了吳斯懷。

黃復興黨部其實主要由一群「忠黨愛國」的「榮民伯伯」組成，他們不懂政治鬥爭，只懂「忠黨愛國」，參與度「極高」，卻被少數人當成政治鬥爭的工具，攫取政治的利益，讓黃復興黨部成為某些政客眼中、貶低的「投票部隊」，讓黃復興黨部變成權力鬥爭結構的一環，該負責的人正是那些私心私利之人。