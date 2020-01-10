【王立強間諜疑雲】民進黨：國共合作影響台灣大選

王立強間諜案又有新發展，國民黨副秘書長蔡正元1月9日召開記者會，高調指控新潮流大老、民進黨前副秘書長邱義仁收買王立強，炮製假共諜案，民進黨對此火速回擊，強調邱從未到過澳洲，與共諜案無關，更稱蔡正元此舉是一石二鳥，既要幫中國創新投資公司負責人向心脱罪，又要國共合作打擊台灣2020年大選。

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民進黨召開記者會駁斥蔡正元的說法，強調邱義仁無關共諜案，蔡正元此舉是要幫向心脱罪，又要國共合作打擊台灣打擊台灣2020年大選。（截圖自民進黨直播）

澳洲媒體近期稱，蔡正元威脅利誘王立強，利用自己和中共總書記習近平的合照取信於王，希望王立強推翻過去的指控並承認遭民進黨收買。澳媒的報道稱，如果王立強在台灣大選投票日前聽從前述指示，將獲得金錢利益，其家人可獲得保護或回到中國大陸，或到台灣，如果不遵從，就準備到大陸受死，或在澳洲受到報復。

不過，蔡正元就否認曾威脅王立強，僅表示自己是要求王立強「把話講清楚」，蔡正元又指控，民進黨前副秘書長邱義仁曾收買王立強。

民進黨回應指出，國民黨應該針對這項指控做出澄清，如果屬實且蔡正元沒得到國民黨授權，應該立即開除蔡正元，以正視聽，避免傷害台灣國際形象。

民進黨議員、蔡英文競選辦公室發言人簡舒培表示，從澳媒揭露的報道看來，有四項重點：第一、蔡正元涉入威脅利誘王立強拍影片，要來翻案並指控遭民進黨收買。二、中國大陸商人承認跟蔡正元一起提供劇本給王立強。三、澳洲警方嚴肅看待此案，將進一步調查。第四、國民黨跟共產黨合作。

國民黨9日上午召開「抓到了！民進黨介入王立強假共諜案？」記者會，由國民黨副秘書長蔡正元主持說明。（中央社）

民進黨立委管碧玲表示，澳媒揭露的故事跟蔡正元稍早前在記者會說的故事，完全是兩個世界，但澳媒述說的故事，有強力證據──蔡正元跟孫天群的微信對話截圖，這張截圖蔡正元不敢否認，也跟蔡說的故事搭不進去，這張截圖顯示的訊息是，「蔡正元告訴孫天群，轉達要王立強說什麼、給什麼條件」。

管碧玲指出，蔡正元稍早的記者會上主要有兩點重點，第一是孫天群這個大陸商人浮了出來，孫是不簡單的人，冷靜的把對話錄音，並丟出「向心不是間諜」這個訊息，根據民進黨的查證，孫天群也確實是不簡單的人，詐騙紀錄豐富，曾和向心一起涉嫌詐騙案，自己也另外涉嫌兩起詐騙案；第二，是蔡正元拿不到邱義仁涉案的證據。

管碧玲強調，這是蔡正元的一石二鳥之計，一方面搶救向心，一方面打擊台灣2020年大選，把王立強案炮製成民進黨操作假間諜案，極盡所能要幫向心脱身。

民進黨立委、蔡英文競辦發言人莊瑞雄指出，整起故事能看出的事實是，蔡正元確實涉案，針對自己跟孫天群微信對話的截圖，蔡正元不敢正面否認，只說自己不會用簡體字，但微信接收方式可以改變自己字體，改成簡體字，不論收到的訊息是繁體字還是簡體字，通通一律會變成簡體字，且蔡稍早秀出手機微信的大頭貼，跟澳媒披露的截圖是一樣的，蔡正元有義務針對這點好好做說明。

莊瑞雄也說，蔡正元和王立強視訊通話時有錄影，說明這是經計畫的設計，蔡正元在對話過程中提到邱義仁，但王立強對此卻沒半點回應，證明邱義仁介入這一部分，確實是自虛烏有，民進黨1月8日晚間也詢問邱義仁進行查證，邱義仁答稱，自己從沒去過澳洲過，再次證明蔡正元的指控為假。