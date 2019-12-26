台外交部形容台美關係「史上最佳」：更公開更制度化

美國國內近期大動作頻繁，展現對台灣的友好，先有《國防授權法案》（NDAA）首次納入加強美台網絡安全合作，並關切大陸影響台灣選舉情形等「友台」條文，後有美國眾議員提出多項友台法案，如美國在台協會（AIT）處長的任命，應經由美國參議院同意，並升格為無任所大使等。

台外交部發言人歐江安表示台美關係是「史上最佳」。（屈彥辰／多維新聞）

適逢2019年歲末，台外交部發言人歐江安對此總結，形容台美關係是「史上最佳」。歐江安表示，台美關係比以前更公開、更制度化，蔡英文過境美國時，美國使用更高規格的禮遇接待，美國國會跨黨派力挺台灣、提出友台法案，且2019年以來已經有三度軍售，美國也認可台灣是印太戰略的「可靠夥伴」。

稱台日關係「穩健前進」中

歐江安同時表示，台日關係也正穩健前進當中，日本國會以及行政部門用具體做法力挺台灣，如「日華議員懇談會」（日華懇）於2019年10月有20多位議員出席台灣雙十慶典。而從2018年以來，日華懇已通過包括支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、反對中國大陸施壓日本航空公司更改台灣名稱等五項友台決議案，台外交部對此由衷感謝。

面對日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰並未回應蔡英文呼籲的「台日應開展《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP）談判」，歐江安表示，台日關係事實上是實質友好與強化，台日民間交流頻繁，台日互訪人數可望達700萬人，日本高中生進行「海外教育旅行」的首選地便是台灣，而自由貿易協議（FTA）也並非這麼簡單一蹴可幾，FTA需要多部會的磋商、協調，故經常是耗費多時才能完成談判，但整體來看台日關係確有實質進展。